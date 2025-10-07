Срутище блокира пътя Асеновград - Смолян, има опасност от още свлачища и другаде
Срутила се скална маса е паднала върху пътното платно на пътя Асеновград - Смолян, съобщават от АПИ. Двете платна на движението бяха затворени за преминаване, но вече отворена за движение едната лента на пътя Асеновград -Смолян.
Към мястото се отправиха екип на областно пътно управление със специализирана тежка техника, надеждите са до 10 минути да започне разчистването с най - голямата фадрома, с която управлението разполага, заяви за БНТ директорът Петър Попов.
Очаква се бързо да бъде пуснато поне едното платно. Затвореният участък е след табелата за край на Асеновград, преди Асенова крепост, където няма възможност за обходен маршрут.
Полицейски патрули са разположени на автопостове, за да предупреждават шофьорите да не навлизат в дефилето.
От Meteo Balkans предупредиха:
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ СВЛАЧИЩА!
След обилните дъждове през последните дни и настоящите валежи има висок риск от нови свлачища през следващите 48 часа!
Най-засегнати райони:
- Рила
- Пирин
- Родопите
- Централна Стара планина
Бъдете внимателни при пътуване!
Проверявайте актуалната пътна обстановка!
Ако можете – избягвайте засегнатите райони!
