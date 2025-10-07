  • Instagram
Бургас: +11 / +15
Пловдив: +10 / +13
Варна: +12 / +14
Сандански: +10 / +13
Русе: +11 / +13
Добрич: +10 / +14
Видин: +11 / +12
Плевен: +9 / +12
Велико Търново: +9 / +13
Смолян: +2 / +5
Кюстендил: +7 / +11
Стара Загора: +9 / +14

Срутище блокира пътя Асеновград - Смолян, има опасност от още свлачища и другаде

БНТ
Срутила се скална маса е паднала върху пътното платно на пътя Асеновград - Смолян, съобщават от АПИ. Двете платна на движението бяха затворени за преминаване, но вече отворена за движение едната лента на пътя Асеновград -Смолян.

Към мястото се отправиха екип на областно пътно управление със специализирана тежка техника, надеждите са до 10 минути да започне разчистването с най - голямата фадрома, с която управлението разполага, заяви за БНТ директорът Петър Попов.

Очаква се бързо да бъде пуснато поне едното платно. Затвореният участък е след табелата за край на Асеновград, преди Асенова крепост, където няма възможност за обходен маршрут.

Полицейски патрули са разположени на автопостове, за да предупреждават шофьорите да не навлизат в дефилето.

От Meteo Balkans предупредиха:

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ СВЛАЧИЩА!

След обилните дъждове през последните дни и настоящите валежи има висок риск от нови свлачища през следващите 48 часа!

Най-засегнати райони:

  • Рила
  • Пирин
  • Родопите
  • Централна Стара планина

Свлачище е блокирало пътя Асеновград – Смолян!

Образували са се километрични задръствания и в двете посоки!

Бъдете внимателни при пътуване!

Проверявайте актуалната пътна обстановка!

Ако можете – избягвайте засегнатите райони!

