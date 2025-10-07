Внимание, фалшиви новини за наводнението в курортното с. Лозенец
Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи. Твърди се, че има загинали и издирвани хора в село Лозенец, пише Burgas24.bg.
При локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали.
"Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни“, казват от Община Царево.
Още по темата:
- » Посолството на САЩ нареди Топ 5 на фалшивите новини на Кремъл (ФОТО)
- » Акад. Христо Григоров: Важно е да се различават надеждните от множеството фалшиви новини за коронавируса
- » Майката на бебе с COVID-19: Тиражират се неистини без мое знание, извинявам се на УМБАЛ „Свети Георги“
Коментирай
Най-четено от Общество
Ужас на "Елените"! Евакуират хора!13:20 03.10.2025 | Общество
Последно от Общество