Внимание, фалшиви новини за наводнението в курортното с. Лозенец

Внимание, фалшиви новини за наводнението в курортното с. Лозенец

Pixabay
Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи. Твърди се, че има загинали и издирвани хора в село Лозенец, пише Burgas24.bg.

При локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали.

"Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни“, казват от Община Царево.


