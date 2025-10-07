Първият F-16 - с дефекти и нелетящ от месеци

"Месеци загубихме няколко пъти да разглобяваме цялата горивна система". Това обяви военният министър Атанас Запрянов на въпрос кога е открит теча на първият F-16. Той заяви това по време на заседание на парламентарна комисия по отбрана, на която му бяха задавани въпроси и в която бяха приети промени в закона за отбраната и въоръжените сили. От думите му стана ясно, че на практика въпросната машина е дефектна и нелетяща още от пристигането й през април. Той обяви, че още в началото е имало симптоматика за този проблем.

Запрянов каза, че очаква компанията производител “Локхийд Мартин“ да покрие разходите. “Вече имаме осигурен нов резервоар по рекламация. Очакваме той да бъде транспортиран до България и да бъде подменен, след което самолетът ще бъде в оперативна готовност. След като резервоарът бъде сменен, ще се извършат облитания и самолетът ще бъде приет на въоръжение. Разходите по ремонта ще се поемат от "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), тъй като самолетите са в тригодишна гаранция“, обясни военният министър.

Само преди дни стана ясно, че на първият получен двуместен самолет F-16 Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" ще пристигне за отстраняване на неизправността. Това се разбра от отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев. Отговорът бе публикуван на интернет страницата на Народното събрание.

Проблемите около приемането на първия български изтребител F-16 започнаха още с кацането му на българска земя в края на април т.г. Тогава бе констатирано отклонение в работата на една от системите, което не значи, че самолетът е счупен, за което тогава съобщи командирът на ВВС ген.-майор Николай Русев на извънреден брифинг, на който присъстваха и военният министър Атанас Запрянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов, пише СЕГА.

"Докато самолетът се приема в техническата си част, това отклонение ще бъде вкарано в нормите, така че да бъде изпълнено нормално и летателното приемане на самолета на по-късен етап", посочи още Русев и добави: "Допълнителен риск за летците, за инженерно-техническия състав и за новата авиационна техника аз няма да приема. Самолетът ще лети тогава, когато сме готови да го пуснем в полет. Това отнема време. Все пак това е авиационна техника, а не велосипед".

Тогава шефът на ВВС обяви, че процедурата по приемане на самолета е в ход. Тя се дели на две части – техническо и летателно приемане, каза той и уточни, че процедурата е продължителна и самолетът не е приет. Самолетът ще бъде приет, когато и двете процедури са изпълнени, добави той. "След техническата процедура се изпълняват минимум два полета с участието на български пилот. След като самолетът кацне и е изпълнил тези два полета, и пилотът декларира, че самолетът е в летателна годност, тогава ние приемаме самолета и той влиза на експлоатация в българските Военновъздушни сили", каза още Русев.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни т.г.. Само преди дни дойдоха още две машини - една учебна и една бойна. До края на 2025 г. страната ни следва да получи общо първите осем такива самолета. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една цяла ескадрила от 16 машини F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Заради ремонта на авиобаза "Граф Игнатиево" не можехме да приемаме съюзни самолети за Air Policing, но сега вече можем, коментира във вторник още министърът на отбраната Атанас Запрянов в Народното събрание по повод охраната на въздушното пространство.

По линия на НАТО за България и Румъния има решение за засилен Air Policing във връзка със ситуацията на Източния фланг, то е от няколко години. В момента в Румъния се носи такова дежурство. Ще очакваме някои от държавите членки, която и да е държава членка, да заяви пред съюзното командване носене на такова дежурство. Вече сме в състояние да го организираме, каза министърът.

Имаме намерение и водим преговори да поискаме усилване на охраната на въздушното пространство на България със средства на съюзниците, съобщи днес Атанас Запрянов по време на изслушването си в ресорната парламентарна комисия.

Относно обсъжданата европейска стена срещу дронове министърът посочи, че все още концепцията не е изяснена. Сега не мога да кажа с какво ще участва България, защото ще се направи проект, ще се направи анализ на обхвата на тази система.

Стига се до политическото заключение, че единната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО трябва да бъде надградена със система за противодронова защита, тъй като сегашните системи са насочени към откриване на въздушни цели и балистични ракети, но не и на дронове, коментира министърът. Нашите експерти работят да имаме собствено виждане за създаване на такава система на нашата територия, добави Запрянов. Украйна е водещата държава в борбата с дроновете и ще използваме техния опит, каза още министърът.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА

Промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България подкрепи на първо четене комисията по отбрана. "За" гласуваха 18 депутати, а "против" – двама.

С промените се създава се изрична уредба относно определяне дейността на Върховното главно командване и разрешаване използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи и средства при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.

В действащата законова уредба липсва регламентация относно организацията на дейността на Върховното главно командване, пише в мотивите на законопроекта. В документа се посочва, че Върховното главно командване подпомага президента при ръководството на отбраната и въоръжените сили. С промените се въвежда задължението за изготвяне на процедури за дейността на командването от министъра на отбраната, който чрез Министерския съвет ги предлага за утвърждаване с указ на президента.

С промените в Закона за отбраната и въоръжените сили се уреждат правоотношенията във Върховното главно командване, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Нямаме стандартни оперативни процедури за функциониране на Върховното главно командване, отбеляза министърът на отбраната Атанас Запрянов при представянето на законопроекта. За първи път доразработваме въпроса за дейността му, добави той.

Върховното главно командване е определено в Конституцията. От приемането на Конституцията до момента има вакуум как точно работи това Върховно главно командване и това е голям проблем от 30 години, каза пред депутатите председателят на комисията по отбрана Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС). Идеята на Министерството на отбраната е как точно да работи Върховното главно командване, по нея се работи от четири-пет години и е съгласувано с президентството, каза още Гаджев.



