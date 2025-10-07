Ракети Tomahawk от САЩ за Украйна преобръщат хода на войната

Крилатите ракети Tomahawk биха могли да променят хода на руско-украинската война, ако САЩ ги предадат на Киев. Това мнение изрази военният анализатор на Sky News Майкъл Кларк.



Експертът припомня, че ракетите Tomahawk са се представили добре през 1991 г. по време на войната в Персийския залив. Тогава те са демонстрирали много висока точност, поразявайки изключително голям брой цели.



"Те не са толкова бързи - скоростта им е около 885-965 - но за сметка на това са много точни“, смята Кларк.



Според анализаторът дори една ракета Tomahawk е достатъчна, за да причини значителни щети. Той обясни, че тези ракети летят предимно много ниско, поради което не са толкова лесни за засичане.



"Те могат да бъдат инерционни, което означава, че просто се насочват към целта, с GPS насочване или военни версии на GPS, или могат да следват терена, което означава, че ''гледат терена'', над който летят“, добавя Кларк.



Експертът заяви, че една от най-новите версии на Tomahawk е проектирана да бъде изстрелвана от земята. А вече има и модификации за изстрелване от кораби или от въздуха.



"Ако на украинците им бъде разрешено да ги закупят (ракети Tomahawk), почти съм сигурен, че те ще поискат версията за изстрелване от земята, защото нямат кораби или подводници, с които да ги изстрелват по друг начин“, подчертава Кларк.



Близо ли е Тръмп до прехвърляне на ракети Tomahawk на Украйна?



По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е близо до вземане на решение за прехвърляне на ракети Tomahawk на Украйна. Американският лидер отбеляза, че вече е взел решение, но първо иска да знае как Киев ще използва тези оръжия и по какви цели.



Военният анализатор и бивш служител на Службата за сигурност на Украйна Иван Ступак смята, че Тръмп не бърза да даде разрешение за продажба на крилати ракети Tomahawk на Украйна, защото знае, че това може да се превърне в повратна точка във войната между Москва и Киев.