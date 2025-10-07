Пепелянка клъвна пиян и умря от алкохола в кръвта му

В Хърватия пепелянка ухапа пиян мъж и почина от високи нива на алкохол в кръвта, съобщава "Нюз Бар".

Това доста странно събитие се случило на 42-годишния Щеф Радулич. Той току-що бил приключил бизнес среща и бил леко пиян. Затова решил да се разходи из квартала. Както самият той разказал, по време на разходката си случайно се приближил твърде много до пепелянка, която веднага го нападнала.

"Усетих остра болка и веднага осъзнах, че е змия. Щях да хукна към лекаря, но забелязах, че нещо не е наред с нея – очите ѝ бяха полузатворени, люлееше се", каза Радулич пред изданието.

Докато мъжът транспортирал змията до ветеринарната клиника, тя починала.

"Змиите просто не са свикнали естествената им плячка да има такава концентрация на алкохол в кръвта. Особено не в 14.00 часа. Измерихме концентрацията на алкохол на усойницата от 5,1 гр/кг, което малко същества могат да преживеят", каза д-р Мате Дърнич.

Интересното е, че отровата не е оказала никакво влияние върху здравето на Щеф. Лекарите смятат, че алкохолът в организма му е неутрализирал ефектите на токсина, спасявайки живота му.

Щеф щастливо тръгна за Крапина и помоли лекаря да му изпрати по факс обяснението как алкохолът му е спасил живота, за да може най-накрая да накара жена му да млъкне.