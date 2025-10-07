Бизнесът не дава да се увеличава МРЗ: Много е и сега, да се замрази

Българските бизнес сдружения се обявиха категорично срещу ново повишение на минималната работна заплата, настоявайки за нейното замразяване. Според водещи работодателски организации нивото на доходите у нас вече надхвърляло реалната икономическа производителност и създавало опасност от допълнително нарастване на инфлацията.

На последното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество не беше постигнат консенсус относно минималната заплата от 1 януари 2026 г. да стане 1213 лв. при сегашни 1077 лв. Правителството обаче не е длъжно да се съобрази със становищата на социалните партньори, а само да ги изслуша.

Най-категорично срещу повишението се обявиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската стопанска камара (БСК). Те настояха не само минималната заплата да не бъде увеличена, но и изцяло да се замразят доходите. Основният им довод – заплатите в България растели по-бързо от икономиката.

"Минималната работна заплата у нас е най-ниската в ЕС по абсолютна стойност, но най-висока в посока БВП на главата от населението. За три години тя се е увеличила с 55%, докато икономиката е нараснала едва с 10%", изтъкнаха от АИКБ.

От своя страна, социалният министър Борислав Гуцанов защити увеличението, подчертавайки, че макар и заплатите да растат, българите все още остават на дъното в рамките на ниския съюз. По думите му именно стабилната политика по доходите дава сигурност на хората и изразява ангажимента на държавата към всеки гражданин.

Синдикатите също подкрепиха ръста, като отвърлиха тезата, че той поражда инфлационен натиск. Според тях скокът в цените се дължи най-вече на външните фактори – пандемията, нарушените вериги за доставка и ценовия шок при енергоносителите. КНСБ предлага минималната работна заплата да се изчисли не по текущата формула, а на базата на реалната издръжка на живота.

По техни данни, един самостоятелно живеещ работещ се нуждае от поне 1526 лв. месечно, за да покрие основните си нужди. От синдиката се създава нов механизъм, изграден по модел на Международната организация на труда и адаптиран към българските реалности.

Работодателите, от своята страна, настояват за пълно преразглеждане на формулата, според която минималната заплата се равнява на 50% от средната брутна. Според тях този подход е изкуствен и не отразява реалната производителност.