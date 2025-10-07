Шофьор от екипа на Роби Уилямс снимал с телефона си искат подкуп

Софийският апелативен съд потвърди задържането под стража на двама служители от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) – Борис Борисов и Георги Георгиев, обвинени в искане и получаване на подкуп от шофьор, превозващ техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Според разследващите, шофьорът – част от екипа на британската звезда, е заснел с телефон момента, в който двамата инспектори му искат пари, за да "няма проблем" с документите. Видеото е предоставено на властите и се използва като ключово доказателство по делото.

Съдът подчерта, че има достатъчно доказателства за извършено престъпление и остави обвиняемите в ареста, като определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В мотивите си магистратите посочват, че чистото съдебно минало на Борисов и Георгиев не е основание за по-лека мярка, тъй като действията им са били умишлени, координирани и упорити – включително използването на телефонен преводач, за да общуват с чуждестранните шофьори.

Според адвокат Емануил Йорданов няма достатъчно доказателства, а само три свидетелства от шофьорите. Той каза, че първоинстанционният съд е взел решението си на база обществения натиск. Приел е също, че двамата обвиняеми са с висока степен на опасност, но не е отчел чистото им съдебно минало. Адвокат Йорданов добави, че освен това подзащитните му не могат да възпрепятстват свидетелите, тъй като те не са в България.

От прокуратурата обясниха, че обвинението ще бъде прецизирано, но на този етап е достатъчно ясно. Също така един от шофьорите е записал на телефона си как му е поискан подкуп. Макар обвиняемите да са го накарали да го изтрие, той го е запазил и в момента се прави експертиза на устройството.

В последната си дума пред съда Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение.

Миналата седмица Софийският градски съд остави двамата в ареста. Тогава магистратите се мотивираха с това, че може да се направи извод, че Георгиев и Борисов са виновни. Също така взе под внимание силното медийно и обществено мнение по случая.