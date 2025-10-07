Колко време издържат мъжете в леглото, според възрастта

Интимността в спалнята може да бъде както маратон, така и спринт. Но независимо дали става въпрос за бърз секс, или за продължителна сесия, голямо значение се отдава на кулминационния момент: оргазма.



Разбира се, няма универсална формула за достигането му, нито пък той е единствената цел на секса. Съществува и наболелият проблем с „оргазмовата пропаст“, който показва, че мъжете все още изпитват повече оргазми от жените. Това се дължи на културни заблуди, че жените или не могат да достигнат оргазъм (което е напълно погрешно), или че тяхното удоволствие просто няма значение.

Проучване от 2024 г. установява, че 95% от хетеросексуалните мъже твърдят, че винаги или почти винаги достигат до оргазъм по време на секс. Статистиката при жените? Само 65%.



Въпреки това, когато мъжът достига до оргазъм, времето за това може да варира в зависимост от редица фактори – от количеството консумиран алкохол до това кога за последно е правил секс и, разбира се - възрастта.

Важно е да се отбележи, че тези числа са средни стойности и не представляват универсален стандарт. Те не са цел, към която да се стремите, нито причина да изпитвате срам, изтъква Metro.

18-24 години: 16.14 минути

Според проучване на Lovehoney от 2025 г. средностатистическият мъж на възраст 18-24 години издържа стабилните 16.14 минути в леглото.

По-детайлният анализ на данните показва, че 5% от тази група съобщават за продължителност между една и две минути, докато при 13% актът трае от три до пет минути. Други 5% пък могат да издържат повече от час всеки път.

Някои партньори предпочитат маратони пред спринтове, но както подчертава експертът по сексуално здраве на Lovehoney, медицинската сестра Сара Мулиндва, „в действителност няма едно-единствено „правилно“ число“ за продължителността на секса.

„Изследванията показват, че продължителността на акта обикновено достига своя връх в края на 20-те и началото на 30-те години и постепенно намалява с напредването на възрастта при мъжете“, казва тя.

„През 20-те години вълнението и новостта са на високо ниво, което може да доведе до по-бързи кулминации, но възстановяването е бързо, а издръжливостта като цяло е добра. На този етап всичко е въпрос на темпо – използването на техники за задържане, дихателни упражнения или стратегическо използване на презервативи може да помогне за изграждането на контрол", обяснява медицинската сестра.

Сара добавя: „Въпреки това, най-важни винаги остават комуникацията, техниката и удоволствието, а не хронометърът".

25-34 години: 18.29 минути

Във възрастовия диапазон 25-34 години времето до финалната права леко се увеличава до 18.29 минути.

По-задълбочен поглед в данните показва, че 21% от мъжете в тази група съобщават за продължителност между 11 и 15 минути, докато 15% достигат оргазъм за 21 до 30 минути.

За мъжете в средата и края на 20-те си години ситуацията е почти същата като преди – с много вълнение, казано направо. След това, към 30-те, продължителността на акта се запазва стабилна, въпреки че повишената увереност може да допринесе за по-голяма издръжливост.

„Опитът, ритъмът и по-добрата комуникация обикновено правят секса по-гладък, въпреки че стресът или липсата на време могат да отнемат минути“, казва Сара.



Малко планиране също може да бъде от голяма полза, тъй като сега е моментът да седнете с календара си и да си насрочите време за секс. Сара предлага това да се случва, когато енергията ви е най-висока, както и да „включвате различни форми на стимулация извън проникването“. С други думи: секс играчки.

35-44 години: 17.4 минути

От средата на 30-те до средата на 40-те си години мъжете изпитват лек спад в издръжливостта, като сексът става с малко под минута по-кратък в сравнение с предходното десетилетие.

Това, обаче, не е повод за притеснение, както обяснява Сара: „Хормоналните промени и ранните затруднения с ерекцията могат да повлияят на темпото, но много двойки естествено се фокусират повече върху любовната игра, разнообразието и връзката".



На този етап си струва да се „приоритизира изграждането на възбудата и да се говори открито за предпочитаното темпо“, което може да направи секса да се усеща „по-пълноценен, дори ако часовникът показва по-малко време".

В общи линии, всичко е въпрос на качество, а не на количество.



45-54 години: 14.14 минути

Наблюдава се доста голям спад във възрастта между 45 и 54 години, когато сексуалните сесии на мъжете обикновено продължават малко под 15 минути – по-точно 14.14. В тази група 25% достигат оргазъм за шест до 10 минути, а на 18% им отнема между 11 и 15 минути.

Според Сара, това вероятно се дължи на факта, че с наближаването на 50-те години ерекцията може да стане „по-непредсказуема“, а „променливостта във времето за достигане на кулминация също се увеличава“.

За да се увеличи максимално удоволствието в спалнята, тя предлага няколко неща, включително „вибратори, пози, които изискват по-малко усилия, и медицинска подкрепа, ако е необходимо".

55-64 години: 11.3 минути

Въпреки че средният път до кулминацията обикновено е по-кратък във възрастта между 55 и 64 години, това не означава, че удовлетворението изцяло излиза от уравнението.

След 60-годишна възраст, Сара казва, че „по-бавното възбуждане и по-дългото време за възстановяване са нормални, а здравето или медикаментите могат да играят по-голяма роля“.

Възрастта обаче има и предимство – а то е повече опит.

„Интимността, уменията и връзката често се задълбочават“, добавя Сара. „Отделянето на време за предварителна игра, сетивен фокус и включването на играчки може да поддържа преживяванията приятни.“

65+ години: 8,15 минути

След 65-годишна възраст мъжете издържат средно 8,15 минути, като най-често срещаната продължителност е между шест и десет минути (28%). Същевременно 26% от тази възрастова група издържат между три и пет минути, а 1% твърдят, че могат да се задържат повече от час.

Въпреки това Сара ни напомня: „Като цяло данните показват, че актовете със средна продължителност (около 10-15 минути) са най-често срещани във всяка възраст, докато много дългите контакти са рядкост".

Най-важните фактори са нагласата, техниката и комуникацията. Двойките, които се фокусират върху връзката, разнообразяват усещанията и общуват открито, могат постоянно да изпитват по-висока удовлетвореност.