Елин Пелин и Ботевград спасяват София за боклука

Общините Елин Пелин и Ботевград ще окажат съдействие на Столична община в справянето с кризата със сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село". Всяка от двете общини ще предостави безвъзмездно по два специализирани камиона, съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Помощта е наложителна заради недостатъчния капацитет на общинското предприятие, което пое почистването след прекратяването на договора с предишната фирма. "Заради недостатъчния капацитет на специализираното предприятие за третиране на отпадъците, което пое сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село", в които беше въведена кризисна организация, от общините Елин Пелин и Ботевград са заявили готовност да окажат съдействие на столицата", заяви Бобчева, цитирана в официално съобщение.



Анализът на събраните отпадъци показва, че на места контейнерите не са извозвани повече от два дни. В понеделник от двата района са извозени около 40 тона отпадъци, което е наполовина на обичайното количество.

Търсят се дългосрочни решения

От Столична община обявиха, че приоритетно се работи по наемане или закупуване на допълнителна техника. До няколко седмици ще бъде обявена и нова обществена поръчка за почистването на двата района, съобщи общинският съветник Бонка Василева, цитирана от Нова телевизия.

Според общинския съветник от БСП Станислав Младенов, дългосрочното решение е в изграждането на капацитет в общинската фирма "Софекострой", която да поеме изцяло сметоизвозването в столицата.

Междувременно от "Спаси София" също предложиха мярка в тази посока. Борис Бонев обяви на пресконференция, че е внесъл доклад в Столичния общински съвет за отпускане на 3 милиона лева на "Софекострой" за закупуване на техника и контейнери за боклук.