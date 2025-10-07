НАП въведе автоматично генериране на нулеви ДДС справки

Националната агенция за приходите (НАП) въведе значително улеснение за фирмите, които нямат дейност, но са задължени да подават ежемесечни справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). От началото на октомври 2025 г. е активна нова функционалност в електронната услуга на агенцията, която премахва нуждата от генериране на празни файлове.

Досега дружествата без покупки или продажби трябваше да създават и изпращат празни дневници за покупки и продажби. С новата промяна регистрираните лица вече могат просто да посочат периода, за който нямат данни за деклариране. Системата на НАП автоматично ще генерира необходимите документи – справка-декларация, както и дневници за покупки и продажби с нулеви стойности. След това потребителят трябва единствено да ги подпише с електронен подпис и да ги подаде.



От приходната агенция уточниха, че разработката на новата функционалност е резултат от предложение на счетоводни браншови организации. Целта е да се спести време и административна тежест на бизнеса, като се улесни максимално изпълнението на ежемесечните задължения към хазната.

За повече информация относно новата услуга гражданите и фирмите могат да се свържат с информационния център на НАП на телефони 0700 18 700 или 02/9859 6801.