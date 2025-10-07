  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +9 / +10
Варна: +12 / +15
Сандански: +11 / +14
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +15
Видин: +12 / +15
Плевен: +10 / +11
Велико Търново: +9 / +11
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +12

"Спаси София": Да се отпусне заем до 3 млн. лева на "Софекострой" за почистване на столицата

  • Сподели в:
  • Viber
"Спаси София": Да се отпусне заем до 3 млн. лева на "Софекострой" за почистване на столицата
A A+ A++ A

До 3 милиона лева заем да бъде отпуснато на общинското дружество "Софекострой", за да се купи в спешен порядък техника за почистване на столицата, предлагат от групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет.

Причината е кризата с боклука в кварталите "Красно село" и "Люлин".

"Да се закупи, най-вече камиони и кофи за боклук, с което всъщност да се увеличи общинския капацитет и по този начин да се минимизира риска от бъдещи кризи с боклука, каквито по-скоро неминуемо предстоят, поради факта, че в повечето зони на София договорите и, съответно, техните удължения изтичат в края на тази година", коментира Борис Бонев, председател на групата на "Спаси София" в СОС.

#"Спаси София" #Спаси София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?