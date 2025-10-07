"Спаси София": Да се отпусне заем до 3 млн. лева на "Софекострой" за почистване на столицата

До 3 милиона лева заем да бъде отпуснато на общинското дружество "Софекострой", за да се купи в спешен порядък техника за почистване на столицата, предлагат от групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет.

Причината е кризата с боклука в кварталите "Красно село" и "Люлин".

"Да се закупи, най-вече камиони и кофи за боклук, с което всъщност да се увеличи общинския капацитет и по този начин да се минимизира риска от бъдещи кризи с боклука, каквито по-скоро неминуемо предстоят, поради факта, че в повечето зони на София договорите и, съответно, техните удължения изтичат в края на тази година", коментира Борис Бонев, председател на групата на "Спаси София" в СОС.