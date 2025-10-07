  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +9 / +10
Варна: +12 / +15
Сандански: +11 / +14
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +15
Видин: +12 / +15
Плевен: +10 / +11
Велико Търново: +9 / +11
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +12

В Гърция е страшно, няколко области са под вода

  • Сподели в:
  • Viber
В Гърция е страшно, няколко области са под вода
A A+ A++ A

Силен дъжд продължава да вали в Северна Гърция и на островите в Егейско море. Той е придружен с градушки и силен вятър.

За повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес предупреждават властите. Там на много места има наводнени пътни участъци.


Полицаите съобщиха, че има възможност за пътуване по обходни маршрути.

До 70 км/ч достигат поривите на вятъра в Егейско море. За днес не се очаква прекратяване на морските връзки с островите.

Предупреждават обаче собствениците на малки яхти и рибарски лодки да не влизат в открито море.
В района на Атина са поставени 40 камери от нов тип, които фиксират всяко пътно нарушение, и се прилага новият закон с повишени глоби, предаде БНР.

Спиране на дъждовете и покачване на температурите се очаква от четвъртък.

#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?