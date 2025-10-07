В Гърция е страшно, няколко области са под вода
Силен дъжд продължава да вали в Северна Гърция и на островите в Егейско море. Той е придружен с градушки и силен вятър.
За повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес предупреждават властите. Там на много места има наводнени пътни участъци.
Полицаите съобщиха, че има възможност за пътуване по обходни маршрути.
До 70 км/ч достигат поривите на вятъра в Егейско море. За днес не се очаква прекратяване на морските връзки с островите.
Предупреждават обаче собствениците на малки яхти и рибарски лодки да не влизат в открито море.
В района на Атина са поставени 40 камери от нов тип, които фиксират всяко пътно нарушение, и се прилага новият закон с повишени глоби, предаде БНР.
Спиране на дъждовете и покачване на температурите се очаква от четвъртък.
