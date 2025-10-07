450 000 българи се осигуряват на минимална заплата

Около 450 000 работещи в България се осигуряват на минимална работна заплата, което е притеснително голям брой. Това сочат данните на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и говорят за значителен дял на сивата икономика у нас.

Новината съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова по време на конференция, организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), предаде БТА. Форумът се проведе днес под надслов „Време за равносметка: с тази данъчна система дотук?!“.



Според заместник-министъра борбата със сивия сектор не трябва да спира. Тя изтъкна, че съгласието на служителите да получават осигуровки върху минималния доход води до сериозни дългосрочни последици. "Когато работещият се съгласява да работи на минимален осигурителен доход, той ще се пенсионира с най-ниската пенсия", подчерта Гергана Алексова.

Тя допълни, че обществото остава силно чувствително към промени в социалното осигуряване. По думите ѝ, макар повишаването на приходите от данъци и осигуровки да има положителен ефект върху бюджета, то неминуемо намалява нетните доходи на работниците.

Алексова припомни, че само ден по-рано, на 6 октомври, Националният съвет за тристранно сътрудничество е провел обсъждане по предложението на правителството за новия размер на минималната работна заплата, който трябва да влезе в сила от 2026 г.