Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Срутила се скална маса е паднала върху пътното платно на пътя Асеновград - Смолян, съобщават от АПИ. В момента и двете платна на движението са затворени за преминаване.
Към мястото пътува екип на областно пътно управление със специализирана тежка техника, надеждите са до 10 минути да започне разчистването с най - голямата фадрома, с която управлението разполага, заяви за БНТ директорът Петър Попов.
Очаква се бързо да бъде пуснато поне едното платно. Затвореният участък е след табелата за край на Асеновград, преди Асенова крепост, където няма възможност за обходен маршрут.
Полицейски патрули са разположени на автопостове, за да предупреждават шофьорите да не навлизат в дефилето.
