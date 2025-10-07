Митрополит Наум: Унищожаването на природата тежи най-силно върху бедните

Русенският митрополит Наум се обърна към участниците в конференцията „Промени на климата и религия: Рефлексия и взаимодействие“, която се провежда днес, 7 октомври 2025 г., в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. В своето приветствие той заяви, че въпросът за опазването на Божието творение засяга сърцевината на нашето духовно и обществено битие.

Владиката изтъкна, че днешните климатични промени разкриват дълбоката връзка между екологията и социалната справедливост. "Замърсяването и унищожаването на природата винаги тежат най-силно върху бедните и уязвимите. Затова всяка грижа за околната среда е и грижа за човешкото достойнство", се казва в обръщението на митрополита.



Митрополит Наум обърна специално внимание на представянето на книгата на Вселенския патриарх Вартоломей „Среща с тайнството“ в рамките на форума. Той припомни учението на патриарха, световноизвестен със своята ангажираност към екологичните проблеми, че природата е „отворена книга“, чрез която можем да разпознаем Божието величие.

"Когато се отнасяме към света с внимание и благодарност, ние възприемаме земята не като обект за експлоатация, а като дар и тайнство. Ето защо Църквата говори за „космическа литургия“, в която човекът е призван да бъде верен разпоредник, а не безмилостен господар на сътворения свят", подчерта русенският владика.

Призив за общи усилия

Според митрополит Наум, справянето с климатичните предизвикателства изисква общо усилие на учени, духовници, политици и граждани. Той отправи призив за възприемане на „благодарствен и аскетичен етос, който ограничава разточителството и насърчава споделената отговорност“.

В заключение той изрази надежда конференцията да се превърне в още една стъпка по пътя на диалога и сътрудничеството за опазване на творението като неразделна част от задълженията пред Бога и ближните.