ЕС поставя Руските дипломати под строг контрол – Европа се събуди!

Държавите членки на Европейския съюз се споразумяха да ограничат придвижването на руските дипломати в рамките на Съюза, след като се появиха опасения за шпионаж и саботаж, свързани с Москва, съобщава Financial Times. Мярката идва след увеличаване на хибридни операции, включително кибератаки, палежи, саботажи на инфраструктурата и дронови прониквания, много от които, според разузнавателните служби, се координират от руски агенти под дипломатическо прикритие.

Според новите правила руските дипломати, акредитирани в столици на ЕС, ще трябва да уведомяват домакинските държави за плановете си за пътуване преди да преминат национални граници. Инициативата, водена от Чехия, е част от по-широк пакет санкции, подготвян в Брюксел в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Мерките имат за цел да ограничат мобилността на заподозрени шпиони, действащи извън страните, в които официално са акредитирани.

Прага настоява за подобни ограничения от май 2023 г. Чешкото правителство вече е забранило влизането на няколко руски дипломати, заподозрени в шпионаж, и е ограничило достъпа за носители на официални паспорти без чешка акредитация. Чешкият министър на външните работи Ян Липавски подчерта значението на принципа на реципрочност, като заяви, че е неразумно руски дипломат, акредитиран в една държава от ЕС, например Испания, да може да влиза в Прага без ограничения. Политиката съответства на принципите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Подкрепата за мярката нарасна през последната година, като Дания, Естония, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша и Румъния подкрепиха чешкото предложение. Унгария, която по-рано се противопоставяше на ограниченията, вдигна ветото си, което отвори пътя за споразумение на ниво ЕС.

Правното одобрение на пакета санкции може да бъде забавено поради спор с Австрия. Виена предложи да се включи клауза за вдигане на санкциите върху активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска, за да се компенсират загубите на Райфайзенбанк в Русия. Няколко столици на ЕС изразиха несъгласие с това условие да се свързва с ограниченията за пътуване. Допълнителни преговори са насрочени за 8 октомври.

Новата мярка на ЕС следва дълга история на руско шпионажно присъствие на територията на Съюза, включително инцидент през 2014 г. в чешки боеприпасен склад, при който загинаха двама души и който по-късно бе приписан на агенти от ГРУ. Ограниченията за придвижване имат за цел не само да предотвратят бъдещи саботажи, но и да гарантират, че държавите от ЕС имат по-голям контрол върху чуждестранните дипломати, действащи на тяхна територия.

Инициативата е част от по-широк европейски усилия за затягане на санкциите срещу Русия, като допълва по-ранни мерки, обявени от Европейската комисия през септември 2025 г., насочени към банки и ограничаване на енергийните приходи, използвани за финансиране на войната в Украйна.