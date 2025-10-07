  • Instagram
"Топлофикация Перник" започва поетапно пускане на парното

"Топлофикация Перник" започва поетапно пускане на парното
От днес „Топлофикация Перник” започва поетапно пускане на отоплението. Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата.


Очаква се до четвъртък отоплението да бъде пуснато към всички абонати.


В сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти в някои от жилищата, парното няма да бъде пуснато. Дружеството е готово за новия отоплителен сезон.

През лятото в ТЕЦ „Република” работиха трите газови когенератора, което позволи въглищните котли и спомагателни съоръжения да бъдат ремонтирани без да се спира топлата вода на целия град. За по-дълъг период от време – близо месец, без топла вода бяха само част от живущите в кварталите „Изток” и „Мошино”. Там бе подменен компрометиран участък от топлопроводната магистрала ”Север” като бяха положени 750 метра нови тръби.

Отстранявани са течове по топлопроводите и в други райони на града. През зимния период в експлоатация ще бъде пуснат Пети парогенератор, което пък ще позволи да бъде направена профилактика и на газовата когенерация.

