"Топлофикация Перник" започва поетапно пускане на парното

От днес „Топлофикация Перник” започва поетапно пускане на отоплението. Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата.



Очаква се до четвъртък отоплението да бъде пуснато към всички абонати.



В сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти в някои от жилищата, парното няма да бъде пуснато. Дружеството е готово за новия отоплителен сезон.

През лятото в ТЕЦ „Република” работиха трите газови когенератора, което позволи въглищните котли и спомагателни съоръжения да бъдат ремонтирани без да се спира топлата вода на целия град. За по-дълъг период от време – близо месец, без топла вода бяха само част от живущите в кварталите „Изток” и „Мошино”. Там бе подменен компрометиран участък от топлопроводната магистрала ”Север” като бяха положени 750 метра нови тръби.

Отстранявани са течове по топлопроводите и в други райони на града. През зимния период в експлоатация ще бъде пуснат Пети парогенератор, което пък ще позволи да бъде направена профилактика и на газовата когенерация.