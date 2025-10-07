НОИ: Работещите пенсионери имат право на болничен

Работещите пенсионери имат право на парично обезщетение за временна неработоспособност, по-известно като болничен, при същите условия, които важат и за останалите осигурени лица. Това уточниха от Националния осигурителен институт (НОИ) във връзка с често задавани въпроси по темата.

Основното изискване е пенсионерът да работи по трудов договор и да се осигурява за риска "Общо заболяване и майчинство". Ако тези вноски се правят към държавното обществено осигуряване, лицето има пълното право да получи обезщетение при представяне на болничен лист.

Ключовото изискване – 6 месеца осигурителен стаж

От НОИ напомнят, че за да възникне правото на изплащане на болнични, е необходимо лицето да има натрупани поне 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. Този период не е задължително да е непрекъснат и не е нужно да е придобит при един и същ работодател.

В случай че работещият пенсионер не отговаря на това изискване за минимален осигурителен стаж, той няма да има право на парично обезщетение от НОИ, дори и да са правени съответните осигурителни вноски по трудовия му договор.

Правото на обезщетение е регламентирано в Кодекса за социално осигуряване, който не прави разлика между работещи пенсионери и останалите служители по отношение на болничните, стига да са изпълнени законовите изисквания за осигуряване.