Наводнение в морския курорт Лозенец

Наводнена е най-ниската част на Лозенец. Приземни етажи на хотели в морския курорт са под вода, но засега нужда от евакуация няма.



Проливен дъжд валя през цялата нощ и в района на Царево. Няма извънредна ситуация, но обстановката остава затруднена. Превантивно са затворени за движение пътищата към къмпинг „Нестинарка” и участъците край деретата заради стичаща се към морето вода. Падналото количество дъжд до обяд в района е близо 94 литра на квадрат.

Червен код за опасни валежи в осем области у нас

В Община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир „Ново Паничарево”, където нивото достигна до около метър преди преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир „Ясна поляна”, където все още има свободен обем и опасност за населението няма.

„Бъдете внимателни по републиканската и общинската пътна мрежа - възможни са локални заливания на пътното платно и улици. Затворен е разклонът за плаж „Нестинарка” откъм с. Бродилово. Има локални наводнения в ниските части на Лозенец. Реките и деретата не преливат към момента, но се стича голямо количество вода от републиканската пътна мрежа. Заради проливния дъжд - неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община. Мярката е с цел превенция и се наложи след 7.00 часа на 7.10.2025 г. поради усилване на дъжда. Социален патронаж и млечна кухня работят за момента”, посочват от Общинския щаб в Царево.