След пороите в Бургаско: Не са постъпили нови сигнали за опасност, щабът остава в готовност

След опостушителните наводнения и червения код за опасни валежи днес, обстановката в област Бургас към момента е спокойна. Не са постъпили сигнали от общините за проблеми или нужда от съдействие.

И днес продължава известяването чрез системата BG- ALERT на територията на Елените. Областният щаб остава в пълна готовност и продължава да следи ситуацията. Комплексът остава затворен. Организирани са няколко пункта, които се контролират, за да не може никой да влиза.

Според част от живеещите в района и експертите именно строителството и начинът, по който са позиционирани хотелите, са били предпоставка за бедствието.

► Позицията на властите

Големият проблем при бедствието в Елените е, че се оказва, че за едно и също място отговарят много институции - от Дирекция "Строителен контрол" през Общината до Министерството на околната среда и водите. Това каза в Габрово вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Според него "повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост".



Защо и как се стигна до пагубното бедствие коментира и проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН и доц. инж. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ, в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По отношение на климатичните условия проф. Гачев заяви, че валежите, получени във водосбора над Елените, са били значително над прага за интензивен дъжд. Той допълни, че от голямо значение е и топографията на района, която предразполага към подобни бедствия. „Над Елените има две дерета, които се сливат малко над селището. Самият водосбор има формата на ветрило. Тоест, това е територия, от която валежите се събират като във фуния и излизат в една точка. А тази точка е дерето”, поясни той.

По думите на доц. инж. Петър Филков виновник за случилото се е човешката алчност. „Крайно време е да го кажем. Инвеститорът, търсещ максимална печалба, често се стреми да прави неща, за които е ясно, че не са разрешени. И съответно търси начини да ги узакони – например чрез застрояване на корито или воден обект”, заяви той.

Той допълни, че пропуските от страна на институциите по отношение на тези очевидни нередности са абсурдни. „Не вярвам, че е от незнание или неграмотност. Инвеститорите не са обикновени хора. Нека започнем оттам – кой е двигателят? За да се построи нещо, се минава през много етапи”, каза доц. Филков.

Деканът на Хидротехническия факултет в УАСГ подкрепи мнението на проф. Гачев за прекомерното количество валежи и изрази мнение, че при липса на комплекса на това място инцидентът е можел да бъде избегнат.

Проф. Емил Гачев направи и реална съпоставка на количеството на падналите валежи. „Мога да вметна за зрителите – нека си представят, че това е съпоставимо със средногодишния отток на река Марица при „Капитан Андреево”. Можете ли да си представите за какво количество вода става въпрос?”, попита той.