Кметът на Несебър посочи виновниците за потопа в "Елените"

Кметът на община Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов публикуваха видеообръщение, в което разкриват с документи цялата история около застрояването на ваканционно селище "Елените". Изявлението им идва като отговор на многобройните въпроси след опустошителните наводнения по Южното Черноморие, при които загинаха четирима души.

Във видеото двамата твърдят, че разкриват "цялата истина" за проблемите, натрупани през десетилетия.

Според изнесените данни, основите на проблема са положени още през 1974 г., когато земята е била част от ТКЗС – Несебър. При приватизацията на "Елените" през 2000 г. обаче, частното дружество придобива не само 260 декара урбанизирана територия, но и близо 1000 декара горски фонд.

Ключов момент се оказва фактът, че в пределите на частния имот попадат деретата и реките, които впоследствие са застроени. Със съдебно решение дори пътищата в комплекса стават частна собственост, което на практика е лишило общината от възможността да извършва ефективен контрол и проверки на място.

Нерегламентирани сметища – бомба със закъснител

Още през 2017 г. община Несебър е установила наличието на нерегламентирани сметища над курорта и е наложила глоби на две пловдивски фирми, които са собственици на терени там. Според кмета Димитров, тези сметища са изиграли огромна роля за формирането на приливната вълна.

Фирмите обаче са оспорили актовете в съда и санкциите са отпаднали. В резултат на това сметищата са останали непочистени и до днес. Във видеото не се споменават конкретни имена, но се подчертава, че всички фирми, притежаващи части от "Елените", са свързани помежду си.