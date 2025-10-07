Бърза, питателна и запомняща се закуска за двама в студените есенни дни
Есента идва със златните си листа, свежия въздух и онова приятно усещане, че е време да се сгушим у дома. А какво по-хубаво начало на деня от ароматна, топла и питателна закуска, споделена с любим човек? Когато сутрините стават по-хладни, не ни се иска да стоим дълго в кухнята — затова днес ти предлагаме идея за бърза, но впечатляваща закуска за двама, която ще стопли не само тялото, но и настроението.
Овесени палачинки с карамелизирани ябълки и канела
Време за приготвяне: около 20 минути
Порции: 2
Необходими продукти:
1 чаша овесени ядки
1 чаша прясно мляко (или растителна алтернатива)
1 яйце
1 ч.л. мед
1/2 ч.л. канела
1 ч.л. бакпулвер
Щипка сол
За карамелизираните ябълки:
1 голяма ябълка, нарязана на тънки резени
1 с.л. масло
1 с.л. кафява захар
Щипка канела
Начин на приготвяне:
Подготви тестото: Смели овесените ядки в блендер до брашно. Добави млякото, яйцето, меда, канелата, бакпулвера и солта. Разбъркай до гладка смес.
Изпържи палачинките: Загрей тиган с няколко капки масло и изпечи палачинките от двете страни до златисто.
Приготви ябълките: В малък тиган разтопи маслото, добави захарта и ябълките. Готви 5–6 минути, докато омекнат и се покрият с карамелен сироп.
Сервирай: Подреди палачинките една върху друга, гарнирай с топлите ябълки и полей с малко мед или кленов сироп.
Магията на споделената сутрин
Когато навън е мъгливо и листата падат по улиците, ароматът на канела и ябълки е като прегръдка. Тази закуска не изисква много време, но създава онова усещане за уют, което ни липсва през забързаните есенни дни. Сложи чайник с ароматен черен чай или канелено кафе, запали свещ и се наслади на момента — двама, топлина и вкус, който остава в паметта.
Съвет: Ако искаш да добавиш още есенна нотка, сервирай палачинките с малко натрошени орехи или парченца тъмен шоколад.
Още по темата:
- » Само за мързеливи домакини: Как се приготвя смес за палачинки в бутилка
- » Какво не знаем за палачинките
- » Брад Пит празнува номинацията за „Оскар“ с „палачинки за всички“