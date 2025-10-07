  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +9 / +10
Варна: +12 / +15
Сандански: +11 / +14
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +15
Видин: +12 / +15
Плевен: +10 / +11
Велико Търново: +9 / +11
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +12

Бърза, питателна и запомняща се закуска за двама в студените есенни дни

  • Сподели в:
  • Viber
Бърза, питателна и запомняща се закуска за двама в студените есенни дни
A A+ A++ A

Есента идва със златните си листа, свежия въздух и онова приятно усещане, че е време да се сгушим у дома. А какво по-хубаво начало на деня от ароматна, топла и питателна закуска, споделена с любим човек? Когато сутрините стават по-хладни, не ни се иска да стоим дълго в кухнята — затова днес ти предлагаме идея за бърза, но впечатляваща закуска за двама, която ще стопли не само тялото, но и настроението.

Овесени палачинки с карамелизирани ябълки и канела

Време за приготвяне: около 20 минути
Порции: 2

Необходими продукти:

1 чаша овесени ядки

1 чаша прясно мляко (или растителна алтернатива)

1 яйце

1 ч.л. мед

1/2 ч.л. канела

1 ч.л. бакпулвер

Щипка сол

За карамелизираните ябълки:

1 голяма ябълка, нарязана на тънки резени

1 с.л. масло

1 с.л. кафява захар

Щипка канела

Начин на приготвяне:

Подготви тестото: Смели овесените ядки в блендер до брашно. Добави млякото, яйцето, меда, канелата, бакпулвера и солта. Разбъркай до гладка смес.

Изпържи палачинките: Загрей тиган с няколко капки масло и изпечи палачинките от двете страни до златисто.

Приготви ябълките: В малък тиган разтопи маслото, добави захарта и ябълките. Готви 5–6 минути, докато омекнат и се покрият с карамелен сироп.

Сервирай: Подреди палачинките една върху друга, гарнирай с топлите ябълки и полей с малко мед или кленов сироп.

Магията на споделената сутрин

Когато навън е мъгливо и листата падат по улиците, ароматът на канела и ябълки е като прегръдка. Тази закуска не изисква много време, но създава онова усещане за уют, което ни липсва през забързаните есенни дни. Сложи чайник с ароматен черен чай или канелено кафе, запали свещ и се наслади на момента — двама, топлина и вкус, който остава в паметта.

Съвет: Ако искаш да добавиш още есенна нотка, сервирай палачинките с малко натрошени орехи или парченца тъмен шоколад.

#палачинки

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?