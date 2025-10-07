Преливащи контейнери и купчини смет: София затъва в криза с боклука

Кофите за боклук в "Люлин“ и "Красно село“ преливат, сигнализират жители на двата района. До кризата с боклука се стигна, след като изтече договорът на досегашната фирма, а новите оферти са за двойно по-висока цена. Междувременно камион на фирма, която предложи цена от 175 лв. за тон, беше подпален и тя оттегли документите си. По този начин остана един изпълнител, който предлага да извърши същата услуга за 400 лв. на тон. Резултатът е криза с боклука в два огромни столични района. Общината въведе кризисно сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село". Жителите на двата района са призовани да организират отпадъците си разделно. На сайта на СО има карта с разположението на големи сиви контейнери.

Пред БНР кметът на район "Красно село“ Цвета Николаева обясни, че до момента в района никога не е съществувал подобен проблем.

"Хората в "Красно село“ винаги са били изискващи. Имат право да роптаят, защото, в крайна сметка, са поставени в доста тежка ситуация. За съжаление, не успяваме да отговорим на подобаващ процент на извозване на боклук на ден. Тези натрупвания, които втори, трети ден започват да се получават, аз се чудя как ще се справим, ако не влезе сериозна техника“, каза Николаева.

Тя добави, че още в петък от районната администрация са изчислили, че при трисменен режим на работа на камиончетата, които в момента обслужват "Красно село“, ще успеят да изхвърлят боклука в около 35-40% от района.

"За съжаление, са много малки камиончетата и когато се слагат кашони в боклука много бързо се пълнят камиончетата. Вчера от района организирахме две групи – имаме едно камионче и един бобкат, съответно в камиона се товареше на ръка от трима човека, но целта ни беше да изчистим до две детски градини“, обясни кметът на "Красно село“.

Жителите на двата района се опасяват, че са пред екологична катастрофа. Николаева добави, че най-големите проблеми в момента са в кв. "Борово“ и "Белите брези“.

"На първо място апелирам да изхвърлят в здрави найлонови торби, да се завързва боклука, защото това ни създава изключителни затруднения и второ, да се използват цветните контейнери. В "Борово“ и "Белите брези“ на първо място ескалират нещата, защото там са по-тесни улиците, много гъсто населено е, кофите преливат вече от три дни“, посочи Цвета Николаева.

По думите й, обработени са две от улиците в "Борово“ и една в "Белите брези". Тя апелира гражданите да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци, тъй като в момента няма с какво да бъдат извозени.

Столични общински съветници влязоха в спор по NOVA за софийския боклук и параметрите по обществената поръчка. Според Станислав Младенов от БСП е трябвало да бъде заложена пределна цена за извозване на тон смет, а според Бонка Василева от ПП-ДБ това щяло да забави процеса.

„Пускаме нова поръчка – до няколко седмици ще бъде обявена. Трябва като общество да се противопоставим на този рекет”, посочи Василева.

Според Младенов дългосрочното решение на проблема е да се изгради капацитет в „Софекострой” – фирмата, която почиства „Красна поляна”. „Така ще може да се обслужват повече райони и ще имаме еквивалентна цена”, подчерта общинският съветник от БСП. „Трябва нова обществена поръчка, защото, ако подпишем настоящата, столичани няма да смогнат финансово”, категоричен е Станислав Младенов.

В „Люлин” има 8 пункта с големи контейнери, предоставени и изпразвани от общината. За „Красно село” те са три. По думите на зам.-кмета с ресор екология Надежда Бобчева общините Елин Пелин и Ботевград ще помогнат на Столичната община, като ѝ предоставят безвъзмездно техника за сметоизвозване.

Според шефа на Столичния инспекторат Николай Николов боклукът в понеделник бил много по-малко, отколкото предишните дни, когато старата фирма почиствала районите. „Това ни говори или че столичани са се мобилизирали и събират разделно, или че фирмата е надписвала курсове. Може да е комбинация и от двете”, добави зам.-кмета на София.

