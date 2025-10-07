С кой политик е била Кристина Пламенова от "Ергенът: Любов в рая"?

Кристина Пламенова си замина рано-рано от „Ергенът”, след като по никакъв начин не се хареса на пианиста Евгени Генчев. Сега отново търси любовта в "Ергенът: Любов в рая". Не липсват мъже около миската обаче.

Такъв е Радостин Василев, който сложи рога на половинката си Тина, за да бъде с риалити звездата Кристина. Двамата имат бурен романс от няколко месеца, но го пазят в тайна.

Макар и двамата да отказват да си признаят връзката, тя стана публично достояние, след като „Паяк” вдигна автомобила на депутата, който бил паркиран пред гараж в кооперацията, където живее Кристина. Така за всички стана ясно, че Руди Гела е свалил считаната за най-красива от „Ергенът” дама през този сезон.

Кристина вчера потърди любовната афера с политика, като добави, че е той е изключително умен и може би "най-интелигентният", с когото е била.