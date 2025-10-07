Кремъл разглежда възможности за атака срещу Европа, Украйна споделя опит в отбраната

Западните разузнавателни служби са събрали данни, че Русия обсъжда възможността за пряк удар срещу страни членки на НАТО, съобщи комисарят по отбраната на ЕС Андриус Кубилиус, цитиран от Gazeta Wyborcza. Кубилиус подчерта, че тези сигнали трябва да се приемат с най-голяма сериозност и че Западът не може да подценява намеренията на Москва на фона на продължаващата война в Украйна.

Комисарят се позова на оценки от западни разузнавателни служби, според които Кремъл активно проучва сценарии за потенциални удари срещу Алианса. Подобни предупреждения бяха изразени и от германските разузнавателни служби, които потвърдиха, че такива обсъждания наистина се водят в руските военни и политически кръгове. Кубилиус подчерта, че тази информация трябва да бъде сигнал за събуждане за Европа и добави, че подготовката за отбрана трябва да стане основен приоритет.

Той припомни по-ранни изявления от 2025 г. на генерал Алексус Гринкевич, командир на Американската армия и на силите на НАТО в Европа, според който Съединените щати и европейските им съюзници може да имат само около година и половина, за да се подготвят за евентуален глобален конфликт с участието на Русия и Китай. Генералът предупреди, че тези две авторитарни сили могат да координират военни действия до 2027 г., представлявайки безпрецедентно предизвикателство за западната сигурност.

Кубилиус посочи, че въпреки огромните човешки и материални загуби, Русия продължава да адаптира и разширява производството на оръжие. „Путин очакваше да е в Киев три дни след инвазията“, каза той. „Вместо това войната се разви, а Русия се приспособи към технологичните промени, като същевременно поддържа масово производство на въоръжение.“

Комисарят определи Украйна като „лаборатория за съвременна отбрана“ и подчерта, че западните съюзници трябва да се учат не само от устойчивостта на Киев, но и от неговите иновации и адаптивност. Той отбеляза, че Украйна е готова да сподели бойния си опит и технологичната си експертиза с европейските партньори, за да им помогне да се подготвят за евентуална руска агресия. В същото време Кубилиус предупреди, че просто закупуването на дронове-прехващачи или внасянето на оръжейни системи не е достатъчно.

През последните месеци Русия засили проникванията на дронове в европейското въздушно пространство, като Полша, Дания, Норвегия, Румъния и балтийските държави съобщиха за инциденти с неизвестни безпилотни летателни апарати над техните територии. Много от тези страни, посочи Кубилиус, все още нямат ефективни средства за противодействие на такива атаки. Президентът на Украйна Володимир Зеленски вече предложи помощ, а Полша и Дания обявиха планове да интегрират украинската противодронова технология в своите отбранителни системи.

Кубилиус похвали способността на Украйна да иновира под напрежение, като посочи процъфтяващите отбранителни стартиращи компании и гъвкавите производствени методи. „Украинците са се научили да работят без твърда бюрокрация“, каза той. „Производителите на дронове функционират като независими батальони – произвеждат, тестват и усъвършенстват собствените си системи директно на бойното поле.“

В същото време информация от украинското военно разузнаване сочи, че Русия се готви за масивно преоръжаване. През септември 2025 г. началникът на отбранителното разузнаване на Украйна Кирило Буданов разкри, че Москва е одобрила план за цялостно възстановяване и модернизиране на въоръжените си сили с цел пълна оперативна готовност за мащабен конфликт с Европа.

Стратегията за преоръжаване ще се осъществи в два етапа – първият до 2030 г., а вторият до 2037 г. Според Буданов само първият етап представлява най-голямата програма за модернизация на оръжия от 1980-те години насам, с прогнозна стойност около 1,2 трилиона долара. Той предупреди, че ако усилието бъде завършено, това значително ще увеличи способността на Русия да води война извън границите на Украйна.

Кубилиус заключи, че Европа трябва да извлече директни уроци от опита на Украйна и да ускори собствената си отбранителна трансформация. „Трябва да се учим от украинците на гъвкавост, иновации и бързина“, каза той. „Те ни показват как изглежда съвременната отбрана – и какво ще бъде необходимо, ако искаме да устоим на това, което може да последва.“