Сняг заваля в област Смолян, снежната покривка е между 5 и 10 сантиметра
Сняг вали по високите части на област Смолян, каза заместник областният управител Андриян Петров. На трите прохода – Пампорово, Превала и Рожен, снежната покривка е между 5 и 10 сантиметра. Температурите са отрицателни.

В района на Рожен духа силен вятър. На терен работят четири машини от пътноподдъражащата фирма. Предстои да бъдат насочени още две машини към Пампорово и Рожен.

Андриян Петров добави, че голям проблем са водачите с летни гуми. Някои от тях не успяват да се изкачат и закъсват, което допълнително усложнява нещата.

Нощта в областта е преминалата спокойно, няма подадени сигнали на тел. 112, няма бедстващи хора и населени места без електрозахранване. Обилният снеговалеж е започнал след 4 часа сутринта.

Паднали камъни на пътното платно има в района на Девин и се премахват от пътноподдържащата фирма.

Призовават се водачите да не тръгват с летни гуми, а да изчакат обедните часове, когато според прогнозата валежите ще спрат.

#зима сняг

