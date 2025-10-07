Георги Рачев: Идва затопляне, но първо ни чакат още порои

Студеното и дъждовно време ще се задържи в страната и през утрешния ден, но от четвъртък се очаква затопляне. Валежите в Западна България ще спрат в сряда следобед, докато в източните райони ще продължат и в четвъртък сутринта. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

Виновник за усложнената метеорологична обстановка е средиземноморският циклон "Барбара", който вече донесе значителни валежи в големи части от страната. "В половин България в момента не вали, ама това не значи, че не очакваме отново валежи", коментира климатологът.

Проф. Рачев обърна специално внимание на очакваните количества дъжд в централните и източните райони. Той посъветва да се следи внимателно нивото на река Янтра, тъй като в нейния водосборен басейн се очакват едни от най-интензивните валежи. Според американските прогнозни модели там количествата може да достигнат до 150 литра на квадратен метър.

Значителни валежи се очакват и в районите на Силистра и Плевен. За столицата прогнозата е за по-умерени количества, като от четвъртък времето ще започне да се затопля. В Пловдив също се очакват валежи, но и там температурите ще се повишат до 18-20 градуса в края на работната седмица.

Затопляне от четвъртък

Според проф. Георги Рачев след средата на седмицата циклонът ще се изтегли и времето постепенно ще се стабилизира. "В София от четвъртък започва едно сравнително топло време за октомври, идва Димитровден, трябва да се стопли", допълни той. Въпреки това, докато валежите спрат напълно, особено в източната половина на страната, е необходима повишена предпазливост.