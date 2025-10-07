ВВС купува нови обувки на пилотите за над 1 милион лева

Военновъздушните сили (ВВС) ще оборудват своите пилоти с 2504 чифта нови обувки, като за целта Министерството на отбраната е предвидило бюджет от над 1 милион лева без ДДС. Това става ясно от публикувана обществена поръчка, според която цената на един чифт летателни обувки достига 400 лева.

Доставката трябва да бъде изпълнена във военното формирование на ВВС в село Негушево. Поръчката е разделена на две части, като всяка включва различни изисквания към екипировката.

Изисквания за пилотските кубинки

Първата част от поръчката е за 1250 чифта черни летателни обувки, изработени от непромокаема кожа от едър рогат добитък и водоустойчив текстил. Те трябва да обхващат глезените, да стигат до основата на прасеца и да разполагат с гумени подметки с грайфери. Сред изискванията са още наличието на ергономични стелки и допълнително "ухо" за по-лесно обуване. Гаранционният срок при употреба трябва да бъде минимум една година, а при съхранение – поне пет години.

Останалите 1254 чифта трябва да бъдат изработени от комбинация от непромокаем велур и текстил в цвят зелено или "койот". Кандидатите трябва да предоставят мостра номер 42 за визуална оценка от комисия в министерството.

Армията търси още коли и генератори

С други обществени поръчки Министерството на отбраната търси да закупи и друга техника. Централното военно окръжие е обявило търг за шест употребявани автомобила на стойност близо 167 хиляди лева. Пет от колите трябва да са 5-местни, а една – 9-местна, като всички трябва да са произведени преди не повече от шест години и да имат гаранция от поне шест месеца.

Сухопътните войски пък планират да закупят пет генератора за около 160 хиляди лева. Машините трябва да осигуряват ток за поне седем часа работа при 75% натоварване и да функционират при температури от -20 до +40 градуса. Обявени са и по-малки поръчки за автомобилни гуми и за 132 броя именни табелки за камуфлажното облекло на курсантите от ВВВУ "Георги Бенковски".