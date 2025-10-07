Две години след 7 октомври: Израел почете жертвите, а надеждите за мир се насочиха към Кайро

Израел отбелязва днес две години от нападението, извършено от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., с възпоменателни церемонии в цялата страна, докато в Кайро продължават непреки мирни преговори между израелски и палестински представители под медиаторството на Съединените щати. Разговорите се основават на 20-точковия мирен план, предложен от президента Доналд Тръмп, чиято цел е да сложи край на продължилата две години война в ивицата Газа.

Предложеното споразумение предвижда връщането на оставащите 47 израелски заложници, държани от „Хамас“ – от които 25 се смятат за мъртви, пълно прекратяване на израелските военни действия в Газа и създаване на временно управление на територията, ръководено от бившия британски премиер Тони Блеър. В преговорите участват и международни представители, сред които германският външен министър Йохан Вадепул.

От началото на израелската офанзива в Газа след нападението на „Хамас“ десетки хиляди цивилни – голяма част от тях деца – загинаха при израелските удари. Масовите жертви и тежките ограничения върху вноса на храна и медицински доставки в анклава доведоха редица международни организации, включително комисия на ООН, до заключението, че действията на Израел представляват геноцид.

В цялата страна се проведоха церемонии в памет на жертвите от атаките на 7 октомври, когато бойци на „Хамас“ пробиха граничната ограда с Газа и нападнаха няколко южни селища и фестивала „Нова“. В този ден загинаха около 1200 души, а 251 бяха отвлечени като заложници.

В кибуца Кфар Аза – едно от най-тежко пострадалите селища – стотици хора се събраха за възпоменателна служба. Точно в 6:29 ч. сутринта, когато е започнала атаката преди две години, присъстващите сведоха глави за минута мълчание. Подобни инициативи се проведоха и на мястото на фестивала „Нова“, където загинаха 370 души. Семейства и приятели запалиха свещи и запазиха минута мълчание, докато изгревът осветяваше пустинята Негев.

Голямата държавна церемония е насрочена за 16 октомври, но днешните възпоменания бяха по-лични, насочени към болката, паметта и устойчивостта на израелците.

Германски лидери също отбелязаха годишнината, като изразиха солидарност с Израел и с еврейската общност по света. Канцлерът Фридрих Мерц, във видео обръщение, осъди „новата вълна на антисемитизъм“, заляла Германия след началото на войната, и призова гражданите към единство: „Отидете днес, утре и вдругиден при своите еврейски съседи – покажете им, че заедно ще гарантираме те да живеят тук без страх.“

Министърът на културата Волфрам Ваймер подчерта, че нападението срещу фестивала „Нова“ е било атака срещу свободата и културното многообразие, защото „културата създава пространства на свързаност, а омразата се стреми да ги унищожи“.

Междувременно напрежението в региона остава високо. Израелската армия съобщи, че е засечен снаряд, изстрелян от северна Газа, който е паднал на израелска територия. Сирени бяха пуснати в общността Нитив Хаасара близо до границата, но не са регистрирани пострадали.

От Белия дом потвърдиха, че президентът Тръмп ще се срещне с Едан Александър – израело-американския заложник, освободен от „Хамас“ през май и считан за последния жив американски гражданин след атаките на 7 октомври.

По официални данни, цитирани от AFP, атаките на 7 октомври са отнели живота на 1219 души – предимно цивилни – и са довели до отвличането на 251 души в Газа. От тях 47 все още са в неизвестност, като 25 се смятат за загинали. Две години по-късно надеждата за мир върви ръка за ръка с трайната скръб на една нация, все още опитваща се да се справи с най-голямата си трагедия.