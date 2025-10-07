Джартов: 51 населени места в България са без ток заради дъжда

Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов съобщи, че през нощта не е имало превалявания, които да създават проблеми.

"За паднали дървета има 3 сигнала. Сигналите се обработват. Ситуацията е спокойна. Към момента няма нещо, което да буди притеснение", успокои той.

Без ток са 51 населени места. Екипите работят за отстраняване на повредите в електропреносната мрежа.

По думите на Джартов цел да не се допуснат допълнително инциденти и да пострадат хора, след 15 ч. вчера беше преустановен достъпът към Елените, като уточни, че днес отново ще се оцени обстановката и ще се продължи с дейностите по разчистване.

Хората стават все по-склонни да изпълняват указанията на компетентните институции, посочи той.

"Важно е да се преценява на база каква е ситуацията към момента и каква е прогнозата, за да може тези решения да водят до повишаване на тяхната безопасност", изтъкна още Джартов, цитиран от БНР.

Вчера стана ясно, че България ще поиска помощ от европейския Фонд "Солидарност" за Бургас, Царево и Елените.