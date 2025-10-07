"Елените": Водопад се спуска от големи бетонни късове

Наводненията в „Елените“, отнели човешки животи, по всяка вариатност са предизвикани не само от климатичните промени - от природата, а по-скоро от човешкото безхаберие и от престъпното строителство.

Всичко това обаче ще се изяснява в хода на времето. По морето продължава разчистването на щетите след голямото наводнение - най-вече по Южното Черноморие.

Властите наложиха пълна забрана за влизане във ваканционното селище „Елените“.

През нощта валя много слабо и прогнозите за интензивни валежи не се сбъднаха - за щастие на всички хора, които имат имоти във ваканционното селище, или всички, които са близо в района.

Въпреки това остава КПП-то и и ограничението за влизане във вилното селище. Тази сутрин не вали, има силен вятър.

Шатрата, която опазваше полицаите от проливния дъжд, излетя. Екипи на полицията продължават да патрулират така, че да бъдат пресечени всички опити за набези долу във вилното селище.

Водата и реката наистина са остъпили място на бетона и на голямото строителство, предаде БТВ.

На място се виждат огромни хотели, и вили, които са построени върху коритото на реката, а тя по себе си е вкарана в един тунел.

Според експертите - напълно малък и не с такъв обем, който може да поема от водата при нормални дъждове, камо ли при дъждовете, които се изсипаха тук през миналата седмица.

Дънери, храсти и бокуци, които е влачила водата със себе си, се намират долу на плажната ивица, включително и два микробуса. Картината е апокалиптична - наистина навсякъде водата е минавала и е събирала всичко по пътя си.

В момента има водопад, който се спуска от големи бетонни късове и водата всъщност се върнала там, където е била преди години.

Курортното селище ще остане затворено до второ нареждане. Очаква се в сряда Областният кризисен щаб да направи повторна среща, с която да прецени какви са рисковете, за да може хората да се върнат и да започне отново разчистването на комплекса.

Вчера жителите бяха допуснати за малко - само да си вземат най-необходимото като лекарства, лични документи и пари.



