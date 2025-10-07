Сняг вали на "Пампорово", "Рожен" и "Превала"

Сняг за сезона заваля тази сутрин по високопланинските проходи в област Смолян. Пътните настилки на "Пампорово“, "Рожен“ и "Превала“ са покрити със снежна покривка, съобщиха от Областно пътно управление – Смолян, цитирани от "Агенция Фокус".

Пътноподдържащите фирми са започнали обработка на участъците. На място е създадена организация за почистване и опесъчаване, като техниката вече работи за осигуряване на безопасното преминаване през проходите.

В останалите части на областта валежите са от дъжд. Към момента няма въведени ограничения за движение на моторни превозни средства и няма затворени пътища в региона. От полицията съобщават, че през изминалата нощ не са регистрирани тежки пътни инциденти.

Въпреки това от Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост поради зимните условия и на места намалената видимост.