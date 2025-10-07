  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +9 / +10
Варна: +12 / +15
Сандански: +11 / +14
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +15
Видин: +12 / +15
Плевен: +10 / +11
Велико Търново: +9 / +11
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +12

Сняг вали на "Пампорово", "Рожен" и "Превала"

  • Сподели в:
  • Viber
Сняг вали на "Пампорово", "Рожен" и "Превала"
A A+ A++ A

Сняг за сезона заваля тази сутрин по високопланинските проходи в област Смолян. Пътните настилки на "Пампорово“, "Рожен“ и "Превала“ са покрити със снежна покривка, съобщиха от Областно пътно управление – Смолян, цитирани от "Агенция Фокус".

Пътноподдържащите фирми са започнали обработка на участъците. На място е създадена организация за почистване и опесъчаване, като техниката вече работи за осигуряване на безопасното преминаване през проходите.

В останалите части на областта валежите са от дъжд. Към момента няма въведени ограничения за движение на моторни превозни средства и няма затворени пътища в региона. От полицията съобщават, че през изминалата нощ не са регистрирани тежки пътни инциденти.

Въпреки това от Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост поради зимните условия и на места намалената видимост.

#зима сняг #слаб сняг

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?