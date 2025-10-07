  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +9 / +10
Варна: +12 / +15
Сандански: +11 / +14
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +15
Видин: +12 / +15
Плевен: +10 / +11
Велико Търново: +9 / +11
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +12

Започва изплащането на пенсиите за октомври

  • Сподели в:
  • Viber
Започва изплащането на пенсиите за октомври
A A+ A++ A

Изплащането на пенсиите за месец октомври стартира от днес, 7 октомври. Процесът ще продължи до 20 октомври (понеделник), съобщиха официално от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават своите суми по банков път, ще разполагат с тях още днес, тъй като преводите по сметките им вече са наредени. За тези, които взимат пенсиите си чрез пощенските станции, изплащането ще се извършва по индивидуален график, обявен във всеки пощенски клон.

От НОИ уточниха също, че изплащането на обезщетенията за безработица за настоящия месец ще се извърши на 15 октомври (сряда).

Институтът напомня на всички граждани, че актуална информация за всички видове плащания може да бъде намерена по всяко време на официалната интернет страница на НОИ, в секция „Календар на плащанията“.

#пенсионер

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?