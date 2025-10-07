Започва изплащането на пенсиите за октомври

Изплащането на пенсиите за месец октомври стартира от днес, 7 октомври. Процесът ще продължи до 20 октомври (понеделник), съобщиха официално от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават своите суми по банков път, ще разполагат с тях още днес, тъй като преводите по сметките им вече са наредени. За тези, които взимат пенсиите си чрез пощенските станции, изплащането ще се извършва по индивидуален график, обявен във всеки пощенски клон.

От НОИ уточниха също, че изплащането на обезщетенията за безработица за настоящия месец ще се извърши на 15 октомври (сряда).

Институтът напомня на всички граждани, че актуална информация за всички видове плащания може да бъде намерена по всяко време на официалната интернет страница на НОИ, в секция „Календар на плащанията“.