  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +9 / +10
Варна: +12 / +15
Сандански: +11 / +14
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +15
Видин: +12 / +15
Плевен: +10 / +11
Велико Търново: +9 / +11
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +12

Младите медици излизат на протест

  • Сподели в:
  • Viber
Младите медици излизат на протест
A A+ A++ A

Младите медици от инициативата „Бъдеще в България“ излизат на протест пред Министерството на здравеопазването днес от 17.30 часа.

„Проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа. Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага!“, заявяват от организаторите.

Началната точка на протеста е площадът пред Министерство на здравеопазването. Там протестиращите ще изразят недоволството си от „свършенатаработа, след което ще тръгнат на шествие по бул. „Цар Освободител“ до площад Орлов мост, където протестът ще завърши.

#протест

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?