Неучебен ден в община Царево: Хората да бъдат внимателни, ситуацията е динамична
Заради проливния дъжд е обявен неучебен ден за училища и детски градини на територията на община Царево.
Обстановката на територията е нормална през нощта, остава предупреждението за следващите часове и дни.
Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ, съобщиха от Общината.
Продължава да се следи обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.
От Общината предупреждават хората да бъдат внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката.
Да не се предприема пътуване и излизане без причина. Призовават се всички стопани на дворни кучета да ги освободят от повидите и да ги преместят на сигурно място.
