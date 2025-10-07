  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +9 / +10
Варна: +12 / +15
Сандански: +11 / +14
Русе: +10 / +12
Добрич: +13 / +15
Видин: +12 / +15
Плевен: +10 / +11
Велико Търново: +9 / +11
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +12

Неучебен ден в община Царево: Хората да бъдат внимателни, ситуацията е динамична

  • Сподели в:
  • Viber
Неучебен ден в община Царево: Хората да бъдат внимателни, ситуацията е динамична
A A+ A++ A

Заради проливния дъжд е обявен неучебен ден за училища и детски градини на територията на община Царево.

Обстановката на територията е нормална през нощта, остава предупреждението за следващите часове и дни.

БГНЕС

Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ, съобщиха от Общината.

Продължава да се следи обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.

От Общината предупреждават хората да бъдат внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката.

БГНЕС

Да не се предприема пътуване и излизане без причина. Призовават се всички стопани на дворни кучета да ги освободят от повидите и да ги преместят на сигурно място.

#Бургас

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?