Германия обвини Русия за дроновете над Мюнхен, заплахата е „безпрецедентна“

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че повечето от дроновете, засечени наскоро в германското въздушно пространство и причинили временни затваряния на летище Мюнхен, вероятно са свързани с Русия. В ефира на обществената телевизия късно в неделя Мерц уточни, че докато разследванията продължават, мащабът и честотата на тези прониквания сочат намеса на Кремъл. Той определи ситуацията като сериозна заплаха за сигурността, независимо от произхода на дроновете.

Засичанията на дронове в района на летище Мюнхен през последните дни доведоха до затваряне на пистите и отменяне на полети, оставяйки хиляди пътници блокирани, включително много туристи, дошли за Октоберфест. Мерц отбеляза, че подобни нарушения са се случили и в други части на Европа – във въздушното пространство на Дания, Естония, Норвегия, Румъния и Полша в последните седмици. Канцлерът сравни сегашните инциденти с нарушенията на въздушното пространство по време на Студената война, като подчерта, че такава честота на прониквания е безпрецедентна в съвременните времена.

„Тези операции изглеждат като разузнавателни мисии“, обясни Мерц, като отбеляза, че досега нито един от засечените дронове не е бил въоръжен. Той добави, че малък брой инциденти включват дронове, произведени локално, вероятно вдъхновени от високопрофилните полети. „Целта не е само събиране на информация, но и да се създаде напрежение сред обществеността“, допълни Мерц, уверявайки, че Германия ще реагира спокойно, но решително, координирайки действията си с Европейския съюз и НАТО.

Европейската комисия наскоро предложи създаването на т.нар. „стена срещу дронове“ по източната граница на ЕС, за да се противодейства на подобни заплахи. Въпреки това, големи държави членки, включително Германия и Франция, изразиха нежелание да делегират отбранителни функции на ЕС, като предпочитат национални и водени от НАТО решения.

Последната активност на дронове включваше военни разузнавателни дронове в района на летище Мюнхен на 3 октомври, което доведе до временно спиране на полетите. Бяха отменени 17 полета, докато 15 бяха пренасочени към Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт. Дронове бяха засечени и в Шлезвиг-Холщайн, прелитайки над критична инфраструктура.

От началото на септември няколко европейски държави съобщиха за прониквания на дронове. Първата вълна започна на 10 септември, когато руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство, предизвиквайки военни и правителствени реакции. Последващи наблюдения бяха регистрирани в Естония, Дания, Литва и други страни от ЕС. Докато някои правителства публично предположиха руско участие, други предпочетоха да не дават коментари, докато разследванията не приключат.

В отговор на инцидентите германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че армията ще сваля руски дронове, ако представляват реална заплаха за националната сигурност. Русия отхвърли обвиненията на Мерц, като говорителката на руското външно министерство Мария Захарова направи подигравка с оценката на Берлин, позовавайки се на нерешените инциденти с газопровода „Северен поток“ и намеквайки, че Германия все още не е предприела ефективни действия по основните проблеми.