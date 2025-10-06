  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +12
Пловдив: +10 / +11
Варна: +12 / +14
Сандански: +12 / +12
Русе: +12 / +12
Добрич: +10 / +12
Видин: +10 / +10
Плевен: +10 / +11
Велико Търново: +9 / +9
Смолян: +4 / +4
Кюстендил: +8 / +8
Стара Загора: +9 / +9

Възстановиха топлоподаването в „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“

  • Сподели в:
  • Viber
Възстановиха топлоподаването в „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“
A A+ A++ A

Топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“ е възстановено, съобщиха от „Топлофикация София“.

"През последните дни, въпреки влошените метеорологични условия, екипите на изпълнителите работиха без прекъсване и извършиха подмяна на всички спирателни арматури към отклоненията. Успоредно с това започнаха изкопни дейности и, където е възможно, подмяна на самите топлопроводи", заявиха от дружеството.

Каретата с детски градини и училища са приоритетни.

От „Топлофикация София“ посочват, че където е възможно, началните дати за подмяна на трасетата се изместват по-рано, за да се възстанови топлоподаването предсрочно.

#"Топлофикация"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?