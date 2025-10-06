Възстановиха топлоподаването в „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“
Топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“ е възстановено, съобщиха от „Топлофикация София“.
"През последните дни, въпреки влошените метеорологични условия, екипите на изпълнителите работиха без прекъсване и извършиха подмяна на всички спирателни арматури към отклоненията. Успоредно с това започнаха изкопни дейности и, където е възможно, подмяна на самите топлопроводи", заявиха от дружеството.
Каретата с детски градини и училища са приоритетни.
От „Топлофикация София“ посочват, че където е възможно, началните дати за подмяна на трасетата се изместват по-рано, за да се възстанови топлоподаването предсрочно.
