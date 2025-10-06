  • Instagram
Два тира се удариха на "Хаинбоаз", проходът е временно затворен

Два тира се удариха на "Хаинбоаз", проходът е временно затворен
Два тира катастрофираха днес в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал минути преди 13:00 часа в района на село Пчелиново.

За щастие при катастрофата няма пострадали. Двамата водачи на тежкотоварните превозни средства са тествани за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Временно движението в района на произшествието се осъществява в една лента заради почистване на разлята нафта по пътното платно. На място има полицейски екип.

