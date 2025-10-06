Средният размер на водещата пенсия за октомври достига 910 лева

Средният размер на водещата пенсия без добавки за месец октомври достига 910 лева, като за мъжете тя е 1074 лева, а за жените - 799 лева. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Само в две области от страната основната пенсия е над 1000 лева - в София-град тя е 1137 лева и 1007 лева в област Бургас.

Данните на НОИ показват, че в 14 области на страната основните отпуснати пенсии на мъжете вече са трайно над 1000 лева. Най-висока е стойността им в София град - 1340 лева, Бургас - 1233 лева и Стара Загора - 1204 лева. Следват Перник - 1211 лева, Варна - 1187 лева, Кюстендил - 1160 лева, София област - 1143 лева, Враца - 1083 лева, Ямбол - 1083 лева, Пловдив - 1038 лева, Смолян - 1078 лева, Хасково - 1044 лева, Сливен - 1005 лева и Русе - 1001 лева.

При жените само в София-град средната основна пенсия надхвърля 1000 лева и е 1005 лева.

Близо 436 хиляди души получават под минималната пенсия

Водеща пенсия под 630,50 лева, колкото е минималната за пълен стаж и възраст, получават близо 436 хиляди души, а други 376 хиляди са точно с този минимален размер.

В диапазона от 1000 до 2000 лева са 433 хиляди от възрастните, а от 2000,01 лева до 3400 лева, включително колкото е и таванът, са други 112,2 хиляди.

Пенсионерите на възраст 65-69 години са с най-висока средна пенсия

Данните на осигурителния институт показват още, че хората от 65 до 69 години са с най-висока средна пенсия от 1011 лева, а тези с най-ниската средна пенсия от 561 лева са на възраст до 44 години.

От 2,063 милиона пенсионери през октомври, тези на възраст до 59 години са 287 хиляди или малко над 10 процента.