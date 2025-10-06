  • Instagram
Лунният ритъм на седмицата: Какво да правим и какво да избягваме (6–12 октомври)

Лунният ритъм на седмицата: Какво да правим и какво да избягваме (6–12 октомври)
Лунният календар е древен инструмент, с който хората от векове се ориентират за планиране на дейности, грижа за здравето, дома и личностното развитие. Луната оказва влияние върху нашата енергия, настроение и физическо състояние. В този материал ще разгледаме конкретно какво е благоприятно и какво е по-добре да се избягва в седмицата от 6 до 12 октомври 2025 г.

Общ преглед на Луната през седмицата

6 октомври: Нарастваща Луна (подготовка за пълнолуние)

7 октомври: Пълнолуние в Овен (06:47 ч.) – ден на максимална енергия

8 – 12 октомври: Намаляваща Луна – период за освобождаване, завършване и вътрешно пречистване

Нарастващата Луна е свързана с активност, развитие и започване на нови начинания, докато намаляващата Луна е подходяща за завършване на стари проекти, почистване и освобождаване от ненужното.

Таблица: Лунен календар за седмицата 6–12 октомври 2025

ДенФаза на ЛунатаКакво е благоприятноКакво да избягваме
6 октомври, понеделникНарастващаОрганизация, завършване на задачи, подготовка за пълнолуниеНови големи проекти, импулсивни решения, силни диети/процедури
7 октомври, вторникПълнолуние в ОвенЗавършване на важни задачи, спорт, творческа активност, вътрешно освобождаванеНови значими начинания, емоционални изблици, инвазивни медицински процедури
8 октомври, срядаНамаляващаПочистване, лек спорт, грижа за здравето, завършване на проектиНови големи проекти, финансови рискове, физическо/емоционално натоварване
9 октомври, четвъртъкНамаляващаДуховни практики, корекция на планове, лека грижа за тялотоГолеми трансформации, разточителство, конфликти
10 октомври, петъкНамаляващаЗавършване на текущи задачи, почивка, творчески занимания, укрепване на връзкиПретоварване, рискови физически дейности, поддаване на стрес
11 октомври, съботаНамаляващаГенерално почистване, релакс, поддържане на близки отношенияГолеми нови проекти, конфликти, натрупване на напрежение
12 октомври, неделяНамаляващаПочивка, вътрешно презареждане, медитация, планиране на новия цикълИнтензивна работа, нови ангажименти, емоционални изблици

Допълнителни съвети

Подстригване и козметика:

Преди пълнолуние (6 октомври) – за стимулиране на растежа на косата

След пълнолуние (8–12 октомври) – за запазване на формата и дълготрайност

Луната без курс:
Избягвайте важни решения или нови начала в тези периоди.

Слушайте тялото си:
Лунният календар е ориентир, но енергията ви може да диктува друго.

Съчетаване с приоритетите:
Ако даден ден е “по-слаб” според Луната, насочете се към леки или базови задачи.

Следването на лунния календар може да ни помогне да синхронизираме личния си ритъм с природата, да подобрим енергията и да намалим стреса в ежедневието. С малко внимание към фазите на Луната, дори обикновените задачи могат да се превърнат в хармоничен и ефективен процес.

