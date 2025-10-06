Лунният ритъм на седмицата: Какво да правим и какво да избягваме (6–12 октомври)
Лунният календар е древен инструмент, с който хората от векове се ориентират за планиране на дейности, грижа за здравето, дома и личностното развитие. Луната оказва влияние върху нашата енергия, настроение и физическо състояние. В този материал ще разгледаме конкретно какво е благоприятно и какво е по-добре да се избягва в седмицата от 6 до 12 октомври 2025 г.
Общ преглед на Луната през седмицата
6 октомври: Нарастваща Луна (подготовка за пълнолуние)
7 октомври: Пълнолуние в Овен (06:47 ч.) – ден на максимална енергия
8 – 12 октомври: Намаляваща Луна – период за освобождаване, завършване и вътрешно пречистване
Нарастващата Луна е свързана с активност, развитие и започване на нови начинания, докато намаляващата Луна е подходяща за завършване на стари проекти, почистване и освобождаване от ненужното.
Таблица: Лунен календар за седмицата 6–12 октомври 2025
|Ден
|Фаза на Луната
|Какво е благоприятно
|Какво да избягваме
|6 октомври, понеделник
|Нарастваща
|Организация, завършване на задачи, подготовка за пълнолуние
|Нови големи проекти, импулсивни решения, силни диети/процедури
|7 октомври, вторник
|Пълнолуние в Овен
|Завършване на важни задачи, спорт, творческа активност, вътрешно освобождаване
|Нови значими начинания, емоционални изблици, инвазивни медицински процедури
|8 октомври, сряда
|Намаляваща
|Почистване, лек спорт, грижа за здравето, завършване на проекти
|Нови големи проекти, финансови рискове, физическо/емоционално натоварване
|9 октомври, четвъртък
|Намаляваща
|Духовни практики, корекция на планове, лека грижа за тялото
|Големи трансформации, разточителство, конфликти
|10 октомври, петък
|Намаляваща
|Завършване на текущи задачи, почивка, творчески занимания, укрепване на връзки
|Претоварване, рискови физически дейности, поддаване на стрес
|11 октомври, събота
|Намаляваща
|Генерално почистване, релакс, поддържане на близки отношения
|Големи нови проекти, конфликти, натрупване на напрежение
|12 октомври, неделя
|Намаляваща
|Почивка, вътрешно презареждане, медитация, планиране на новия цикъл
|Интензивна работа, нови ангажименти, емоционални изблици
Допълнителни съвети
Подстригване и козметика:
Преди пълнолуние (6 октомври) – за стимулиране на растежа на косата
След пълнолуние (8–12 октомври) – за запазване на формата и дълготрайност
Луната без курс:
Избягвайте важни решения или нови начала в тези периоди.
Слушайте тялото си:
Лунният календар е ориентир, но енергията ви може да диктува друго.
Съчетаване с приоритетите:
Ако даден ден е “по-слаб” според Луната, насочете се към леки или базови задачи.
Следването на лунния календар може да ни помогне да синхронизираме личния си ритъм с природата, да подобрим енергията и да намалим стреса в ежедневието. С малко внимание към фазите на Луната, дори обикновените задачи могат да се превърнат в хармоничен и ефективен процес.
