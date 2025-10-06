Лунният ритъм на седмицата: Какво да правим и какво да избягваме (6–12 октомври)

Лунният календар е древен инструмент, с който хората от векове се ориентират за планиране на дейности, грижа за здравето, дома и личностното развитие. Луната оказва влияние върху нашата енергия, настроение и физическо състояние. В този материал ще разгледаме конкретно какво е благоприятно и какво е по-добре да се избягва в седмицата от 6 до 12 октомври 2025 г.

Общ преглед на Луната през седмицата

6 октомври: Нарастваща Луна (подготовка за пълнолуние)

7 октомври: Пълнолуние в Овен (06:47 ч.) – ден на максимална енергия

8 – 12 октомври: Намаляваща Луна – период за освобождаване, завършване и вътрешно пречистване

Нарастващата Луна е свързана с активност, развитие и започване на нови начинания, докато намаляващата Луна е подходяща за завършване на стари проекти, почистване и освобождаване от ненужното.

Таблица: Лунен календар за седмицата 6–12 октомври 2025

Ден Фаза на Луната Какво е благоприятно Какво да избягваме 6 октомври, понеделник Нарастваща Организация, завършване на задачи, подготовка за пълнолуние Нови големи проекти, импулсивни решения, силни диети/процедури 7 октомври, вторник Пълнолуние в Овен Завършване на важни задачи, спорт, творческа активност, вътрешно освобождаване Нови значими начинания, емоционални изблици, инвазивни медицински процедури 8 октомври, сряда Намаляваща Почистване, лек спорт, грижа за здравето, завършване на проекти Нови големи проекти, финансови рискове, физическо/емоционално натоварване 9 октомври, четвъртък Намаляваща Духовни практики, корекция на планове, лека грижа за тялото Големи трансформации, разточителство, конфликти 10 октомври, петък Намаляваща Завършване на текущи задачи, почивка, творчески занимания, укрепване на връзки Претоварване, рискови физически дейности, поддаване на стрес 11 октомври, събота Намаляваща Генерално почистване, релакс, поддържане на близки отношения Големи нови проекти, конфликти, натрупване на напрежение 12 октомври, неделя Намаляваща Почивка, вътрешно презареждане, медитация, планиране на новия цикъл Интензивна работа, нови ангажименти, емоционални изблици

Допълнителни съвети

Подстригване и козметика:

Преди пълнолуние (6 октомври) – за стимулиране на растежа на косата

След пълнолуние (8–12 октомври) – за запазване на формата и дълготрайност

Луната без курс:

Избягвайте важни решения или нови начала в тези периоди.

Слушайте тялото си:

Лунният календар е ориентир, но енергията ви може да диктува друго.

Съчетаване с приоритетите:

Ако даден ден е “по-слаб” според Луната, насочете се към леки или базови задачи.

Следването на лунния календар може да ни помогне да синхронизираме личния си ритъм с природата, да подобрим енергията и да намалим стреса в ежедневието. С малко внимание към фазите на Луната, дори обикновените задачи могат да се превърнат в хармоничен и ефективен процес.