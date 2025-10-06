Минималната заплата от 620 евро раздели бизнес и синдикати

Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за новия размер на минималната работна заплата за 2026 година. Проектът за постановление на Министерския съвет беше обсъден днес на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Социалният министър Борислав Гуцанов представи предложението за минимална работна заплата от 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 година. Това представлява увеличение от 12,6% спрямо сегашния размер от 1077 лева, съобщи БТА.

"И след увеличението заплащането на труда в България остава най-ниското в целия Европейски съюз", заяви министър Гуцанов, цитиран от БНТ.

Работодателите искат преразглеждане на механизма

Представителите на бизнеса призоваха за преразглеждане на механизма за определяне на минималната работна заплата, заложен в Кодекса на труда. Те повдигнаха въпроса дали минималното възнаграждение трябва да се определя спрямо средната брутна работна заплата.

Част от работодателските организации обявиха, че са против предложения ръст, докато други заявиха, че ще се въздържат. Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал гласуваха против предложението, докато Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се въздържаха.



Синдикатите настояват за още по-голямо увеличение

Синдикатите изразиха пълна подкрепа за предложението, като подчертаха, че увеличението е необходимо за компенсиране на инфлацията и за защита на нискодоходните групи.

"Изоставането продължава да е чувствително в България и ако не се предприемат мерки, ние ще продължаваме да стоим на дъното на класацията", каза главният икономист на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Атанас Кацарчев, цитиран от БНР.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа" настояват минималната заплата да се обвърже със заплатата за издръжка.

Засегнати близо 600 000 души

Според данни на Националния статистически институт назначените на минимална работна заплата към второто тримесечие на 2025 година са около 456 000 души. Увеличението ще повиши доходите на близо 600 000 работещи, включително 83 000 лични асистенти и 30 000 заети в социални услуги, финансирани от държавата.

Новият размер е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата е 50% от средната брутна работна заплата за последните четири тримесечия.

Проектът ще бъде внесен в Министерския съвет за окончателно одобрение от правителството.