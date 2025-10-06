По-висока потребителска такса и пенсионерите също да плащат искат джипитата. Потребителската такса, която се заплаща за посещение при личния лекар, да бъде 3,90 лв. за периода ноември-декември 2025 г. , а от януари 2026 г. да достигне около половин процент от минималната работна заплата. Това е записано в становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, публикувано на сайта на сдружението и цитирано от БТА. Становището е изпратено до Министерството на здравеопазването, до Националната здравноосигурителна каса, до Българския лекарски съюз. Същата такса да бъде заплащана и при посещение на лекар по дентална медицина.

Пенсионерите да заплащат 1,95 лв., когато посещават личния си лекар, предлагат още от сдружението.

Да предвидят компенсации

Институциите, които освобождават от такса определени групи от населението, да предвидят в бюджетите си суми, с които да компенсират лекарите, предлагат още от сдружението.

В края на август личните лекари и лекарите специалисти в доболничната помощ поискаха потребителската такса да се повиши, но не се ангажираха с определена сума.

Здравноосигурените пациенти дължат потребителска такса за всяко посещение при личния лекар, лекарят от специализираната извънболнична медицинска помощ или лекарят по дентална медицина,

както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни за година. Сумата на таксата от 2,90 лв. е определена с Постановление 193 на Министерския съвет от 28 август 2012 г. Таксата, която беше определена за болничен престой, беше 5,80 лв.,

но през април тази година в Преходните и заключителни разпоредби на Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. на Министерския съвет, тази такса беше намалена на един лев.