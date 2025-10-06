Уолстрийт джърнъл: Борисов предложил “Турски поток” на САЩ, за да паднат санкциите срещу Пеевски

Бившият министър-председател и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов използвал визитата на Доналд Тръмп младши в България през април 2025 година, за да предложи американски инвестиции в газопровода "Балкански поток" и рафинерията "Лукойл Нефтохим", докато паралелно търсел начини да облекчи санкциите по закона "Магнитски" за свои близки съюзници. Това разкрива авторитетното американско издание "Уолстрийт джърнъл" в разследващ материал, публикуван на 5 октомври 2025 година.

Материалът на WSJ проследява дейността на тексаския бизнесмен Гентри Бийч, дългогодишен приятел и дарител на Доналд Тръмп младши, който обикалял над 20 държави след встъпването на Тръмп-старши в длъжност като президент. Бийч се представял като посредник, способен да свързва американски инвеститори с енергийни проекти в различни държави, използвайки връзките си с президентското семейство.

По време на обяд в София, организиран от криптокомпанията "Nexo", Тръмп младши се срещнал с Борисов, който изразил уважение към баща му и извадил географска карта, за да обясни желанието си за американски инвестиции в газопровода. "Борисов се присъедини към Тръмп младши на обяд с ръководители на криптокомпанията Nexo. Той повдигна въпроса за американска инвестиция в тръбопровода, изваждайки хартиена карта, но говореше чрез преводач на претъпкана маса", съобщава WSJ.

Срещата обаче не постигнала очаквания резултат. "Тръмп младши бил объркан от разговора за тръбопровода и дал ясно да се разбере, че няма интерес към него", цитира изданието близък до президентския син човек.

Търсене на облекчение за санкционирани съюзници

Според WSJ, бившият премиер видял възможност да си осигури среща с американския президент чрез рекламирането на газопровода и други български активи. "Бившият премиер Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видя възможност: рекламирането на газопровода и други български активи можеше да му помогне да си осигури среща с американския президент, с когото се срещна през 2019 година. Наред с това Борисов търси облекчение по Закона 'Магнитски' за някои от своите близки съюзници", пише изданието.

Сред санкционираните българи по закона "Магнитски" са лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски, чиято партия в момента подкрепя управлението на ГЕРБ, и бившият финансов министър в кабинетите на Борисов Владислав Горанов. Пеевски беше санкциониран през юни 2021 година за корупция, а Горанов – през юни 2023 година.

Преувеличени връзки

След визитата на Тръмп младши в България, сред български представители се разпространили слухове, че Гентри Бийч е преувеличил връзките си с фамилията Тръмп и че е използвал това, за да създаде впечатление за политическа подкрепа за свои бизнес инициативи. "Оттогава сред настоящи и бивши български представители се разпространяват слухове, че Бийч е преувеличил връзките си с Тръмп младши", отбелязва WSJ.

Изданието посочва, че Бийч е оставил следа от объркване в чужбина, докато ухажва чуждестранни официални лица и бизнес лидери в опит да осигури инвестиции в минно дело, петролни тръбопроводи и недвижими имоти в различни държави – от Демократична република Конго до Пакистан и Обединените арабски емирства.

Предупредително писмо

Най-интересното разкритие в материала е, че Доналд Тръмп младши нарежда на адвокатите си да изпратят предупредително писмо до стария си приятел Гентри Бийч заради злоупотреба с името му в бизнес срещи по света. Според WSJ, Тръмп младши е частно разгневен от Бийч, който притежава "деструктивна информация" за президентския син.

Политическа реакция в България

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната – Демократична България" Кирил Петков коментира разкритията на WSJ във Facebook. "Като бивш премиер ме е срам да чета днес в Wall Street Journal, че Борисов е предлагал тръбите на 'Турски поток' срещу какво? Срещу молбата му да бъдат махнати санкциите на Пеевски! Абсолютен срам за Борисов – като лидер на управляващата партия и бивш министър-председател!", написа Петков.

В материала на "Уолстрийт джърнъл" не се споменава Борисов да е постигнал някаква сделка с протежетата на Тръмп младши. Изданието обаче ясно очертава как българският политик се опитал да използва бизнес интереси като лост за политическо влияние върху американската администрация, особено по отношение на санкциите срещу негови съюзници.