Патрул с амфибията из курорта Елените

Верижната машина, с която бяха спасени десетки, вероятно стотици хора от бедстващия района на вилно сели Елените е „ТТМ Тайга” - руски всъдеход с американски двигател „Cummins”. Със своите 185 конски сили преодолява всякакви тежки терени. Амфибията успешно гази и в дълбоки води. 7-тонният звяр има 6 места за екипаж, 10 места за пътници или достатъчно място за две медицински носилки.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” разчита на 8 амфибии. Разпръснати са в различни точки на страната, за да могат бързо да реагират при всяко бедствие, налагащо тяхната намеса.