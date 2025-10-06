Спират лифта до Седемте рилски езера
Спират лифта до Седемте рилски езера заради сезонна техническа профилактика. Тя започва от днес - 6 октомври.
Профилактиката ще се извърши на 2,1-километровия седалков лифт до хижа "Рилски езера" и до циркуса ще се стига само пеша.
Съоръжението няма да превозва пътници за периода на профилактиката, тоест около месец, съобщават от фирмата, която стопанисва съоръжението, предава "Булфото".
Още по темата:
- » Симеон Ставрев: Нови автобуси до Витоша няма да има. И лифт няма да има
- » Окончателно: Симеоновският лифт спира да работи
- » Защо не работи Симеоновският лифт?
Коментирай
Най-четено от Туризъм
Турски пенсионери луднаха по България, местят се да живеят у нас11:41 05.10.2025 | Туризъм
Спират лифта до Седемте рилски езера14:30 06.10.2025 | Туризъм
Последно от Туризъм