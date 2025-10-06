  • Instagram
Спират лифта до Седемте рилски езера

Спират лифта до Седемте рилски езера
Спират лифта до Седемте рилски езера заради сезонна техническа профилактика. Тя започва от днес - 6 октомври.

Профилактиката ще се извърши на 2,1-километровия седалков лифт до хижа "Рилски езера" и до циркуса ще се стига само пеша.

Съоръжението няма да превозва пътници за периода на профилактиката, тоест около месец, съобщават от фирмата, която стопанисва съоръжението, предава "Булфото".

#лифт

