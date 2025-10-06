  • Instagram
Геро вече е по-слаб и от Рачков

Геро вече е по-слаб и от Рачков
Герасим Георгиев–Геро буквално се стопи пред очите ни.

От последните снимки на актьора се вижда, че той вече тежи по-малко от колегата си Димитър Рачков – нещо, което до скоро звучеше като абсурдна телевизионна шега. Геро вече изглежда като момченце, а продължава да се вталява и всеки момент ще изчезне. "Тежи по-малко, отколкото в студентските си години", коментират близки до таланта.

Геро винаги е бил обичан заради своя хумор, харизма и способността си да се превъплъщава в различни образи, независимо от физиката си. Но сега, след като е свалил килограми, той изглежда не само по-здрав, но и с нова доза увереност. Рачков за първи път изглежда като "по-закръгления“ от двамата - нещо, което преди беше запазена територия на Геро. Мнозина се шегуват, че двамата сякаш са си разменили ролите и вече Герасим е по-стройният, а Димитър е по-закръгленият, пише HotArena.

