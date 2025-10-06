СНИМКИ Как изглеждаше преди Габриела от "Ергенът: Любов в Рая"

Габриела Цонева е име, което вече е добре познато на българската телевизионна аудитория. Тя първоначално привлече внимание като една от участничките в популярното риалити шоу "Ергенът", където се състезаваше за сърцето на главния герой Евгени Генчев. Сега обаче тя прави още по-голямо впечатление с участието си в новото предаване "Ергенът: Любов в Рая". Но как изглеждаше Габриела преди да стане известна?

Откакто се появи в „Ергенът” родената в Сопот бръмчалка Габриела Цонева е преминала в обяснителен режим, след като в мрежата никнат като гъби скандални кадри, за които се смята, че позира тъкмо тя.

На фона на нейните твърдения, че няма нищо общо с най-древната професия, в редакционната поща на LifeOnline.bg получихме предложение да откупим невиждани нейни голи снимки в цял ръст и с лице, които са били публикувани в британски сайт за секкструженички.

И докато се кълне, че тя не е момичето от обявата за платена любов, която обиколи интернет, вече се появиха разкази на десетки нейни клиенти, които споделят за уменията й в кревата.

Интересно е, че самите "потребители" споделят различни цени, които са заплатили за услугите и те варират от 50 до 200 лева. Очевидно в зависимост от належащите й нужди Габриела не връща клиент, и така се оказва, че е по джоба на почти всеки средностатистически български мъж.

Покрай връхлетялата я внезапна слава на неуморна жрица на любовта заваляха и доста неприятни разкрития и обвинения за нея от потребители в мрежата:

„Не те ли е срам да отричаш, че си ти? Всеизвестна проститутка си, спала си най-малко с 500 души в последната година и половина. Това е твой избор, така си преценила, но не се прави на света вода ненапита! Най-малкото поне 20 души са снимали клипчета как правят секс с теб. Мога да покажа смайващи снимки и видеа с теб”, написа в социалната мрежа софиянеца Методи Николов, но след това изтри коментара си.

Брюнетката, която преди време е била блондинка, е сред най-обсъжданите участнички в „Ергенът” не само заради представянето си в тв формата, а покрай нестихващите компромати, които излизат за нея в интернет.

Най-коментирани обаче не са обявата и голотиите й, а стара нейна снимка преди корекциите и имплантите, направена най-вероятно в средношколските й години.