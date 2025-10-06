Най-вкусната рецепта за дъждовните дни: Топла супа от леща по традиционна българска рецепта
Когато навън дъждът ръми по прозорците, а въздухът ухае на есен и мокри листа, няма нищо по-утешително от една топла, домашно приготвена супа. Сред всички класически рецепти от българската кухня, супата от леща заема специално място – проста, питателна и изпълнена с аромат, който напомня за детството и уютните вечери у дома.
🥣 Малко история и традиция
Лещата е част от българската трапеза от векове. Тя е постно, но изключително хранително ястие – богата на белтъчини, желязо и фибри, а в традиционната кухня често се приготвя по време на пости или студени зимни месеци. В различните краища на България супата от леща има свои малки тайни: някъде добавят сушени чушки, другаде – лютичко или щипка джоджен.
🥕 Необходими продукти
За класическа българска супа от леща ще ви трябват:
1 чаша леща (зелената е най-подходяща)
1 глава лук
1 морков
1 червена чушка
2 скилидки чесън
2 с.л. олио
1 ч.л. червен пипер
1 ч.л. чубрица
сол на вкус
щипка черен пипер
около 6 чаши вода
по желание: 1 настърган домат или 1 с.л. доматено пюре
🍲 Начин на приготвяне
Подготовка на зеленчуците:
Нарежете лука, моркова и чушката на ситно. В тенджера загрейте олиото и ги задушете за няколко минути, докато омекнат и ухаят приятно.
Добавяне на подправките:
Прибавете червения пипер, разбъркайте бързо, за да не загори, и веднага налейте водата.
Готвене на лещата:
Измийте лещата и я добавете към тенджерата. Варете на умерен огън около 30–40 минути, докато зърната омекнат.
Финален щрих:
Когато лещата е почти готова, сложете чесъна, чубрицата, солта и домата. Оставете да поври още 5–10 минути, за да се смесят ароматите.
По желание:
Ако обичате по-гъста супа, можете да пасирате малка част от нея и да я върнете обратно в тенджерата.
🍞 С какво да я поднесете
Най-вкусна е, когато се сервира гореща, с парче домашен хляб, малко люта чушка и щипка спомени от бабината кухня. Някои добавят няколко капки оцет за свежест, други предпочитат малко зехтин и стрък магданоз отгоре.
❤️ Топлина в чиния
Тази традиционна българска супа от леща не е просто ястие – тя е топлина, простота и спомен за истинската домашна храна. И в дъждовните дни, когато търсите утеха, ароматът ѝ ще ви напомни, че понякога щастието е само една лъжица супа далеч.
Още по темата:
- » Три идеи за топли, уютни и вкусни обяди за първите студени дни
- » Влязохме в сезона на крем супите: Топ 5 идеи за най-вкусните и питателни крем супи за есента
- » Пролетна супа от градината на баба за добро настроение