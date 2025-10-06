Костадин Костадинов: Ще подам сигнал до Прокуратурата за национално предателство от страна на Бойко Борисов

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви че ще подаде сигнал до Прокуратурата срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за държавна измяна. Решението идва след публикация в американското издание "Уолстрийт джърнъл", която разкрива подробности за срещата между Борисов и Доналд Тръмп-младши през април тази година в София.

Според статията в авторитетното американско издание, Борисов е предложил на сина на американския президент продажба на българския участък от газопровода "Турски поток" и рафинерията на "Лукойл" в Бургас. В замяна на тези активи, лидерът на ГЕРБ е искал премахване на санкциите "Магнитски" за свои близки съюзници и нова среща с президента Доналд Тръмп.

В изявление във Facebook, Костадинов подчертава че действията на Борисов представляват национално предателство. "Интересното е, че рафинерията е чужда собственост, а газовата тръба е държавна собственост, но и в двата случая Борисов не е техен собственик", пише лидерът на "Възраждане".

Той припомня че предишната среща на Борисов с Тръмп през 2019 г. струвала на България 3 милиарда лева за чертежите на изтребители Ф-16, като сега Борисов бил готов да "вдигне мизата" и да разпродава държавни активи.

"Чудя се какво ще е следващото? Борисов да предложи за продажба направо Бургас, заедно с рафинерията, която очевидно преди това трябва да открадне от чуждия собственик?", пита риторично Костадинов.

Какво разкрива "Уолстрийт джърнъл"

Материалът в американското издание описва как през април 2025 г., по време на обяд организиран от криптокомпанията Nexo, Борисов се срещнал с Доналд Тръмп-младши. При срещата лидерът на ГЕРБ извадил карта и обяснил желанието си за американски инвестиции в газопровода.

Според WSJ, Борисов търсел не само бизнес възможности, но и облекчение от санкциите по закона "Магнитски" за негови "близки съюзници". Въпреки че в статията не се споменават конкретни имена, широко се спекулира че става въпрос за Делян Пеевски и Владислав Горанов - двама санкционирани българи, свързани с ГЕРБ.

Изданието отбелязва че Тръмп-младши бил "озадачен" от разговора за газопровода и ясно заявил че няма интерес към него.

Политически контекст

Костадинов подчертава че срещите на Борисов с американската администрация винаги излизали скъпо на българската държава. Той свързва и липсата на нов американски посланик в България от близо година като индикация че "администрацията на Тръмп не се ползва с доверие от Борисов и Пеевски".

"Американците дават ясен сигнал на Борисов, а чрез него и на Пеевски, че времето им в българската политика изтече", коментира лидерът на "Възраждане".

Той завършва с призив за "преосноваване на държавата" и изпращане "на бунището на историята" на всички, които "превърнаха името на държавата ни в синоним на слагачество и подлизурство".

Контекст за посещението на Тръмп-младши

Доналд Тръмп-младши посети България през април 2025 г. като част от бизнес обиколка в Източна Европа, наречена "Trump Business Vision 2025". Посещението включваше и спирки в Унгария, Сърбия и Румъния.

Събитието бе организирано от българската криптокомпания Nexo, като около 150 български бизнесмени присъстваха на срещата. Единственият български политик, за когото се знае че се е срещнал с Тръмп-младши, е именно Бойко Борисов.



