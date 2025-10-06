  • Instagram
Мост се срути в Бургаско СНИМКИ
Мост се срути в Бургаско, в близост до Царево, съобщи Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики във Facebook.

Диана Русинова/Facebook

„Още една трагедия, това е път II-99 малко след село Изгрев. Този мост вече веднъж е бил ремонтиран при предното наводнение преди две години“, пише тя.

#Бургас

