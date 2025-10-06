Мост се срути в Бургаско СНИМКИ
Мост се срути в Бургаско, в близост до Царево, съобщи Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики във Facebook.
Диана Русинова/Facebook
„Още една трагедия, това е път II-99 малко след село Изгрев. Този мост вече веднъж е бил ремонтиран при предното наводнение преди две години“, пише тя.
Още по темата:
- » Областният кризисен щаб от "Елените": Не пътувайте в засегнатия от наводнението район!
- » Частично бедствено положение в Бургас, затворени са пътища, пропаднал е мост
- » Охранител намушка мъж в Морската градина в Бургас - снимал с телефон
Коментирай
Най-четено от Общество
Meteo Balkans с предупреждение: Идва циклон! Водата ще е много!14:20 30.09.2025 | Времето
Сняг блокира магистрала "Хемус"12:00 03.10.2025 | Общество
Последно от Общество